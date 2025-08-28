Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

En Magaly TV La Firme, la conductora lanzo fuertes críticas contra Patricio Parodi, el integrante de Esto es Guerra, fue captado en compañía de una joven de 19 años, con quien compartió gran parte de la noche. En el ampay de Medina aparece el chico reality de 31 años en compañía de jovencitos y una 'chibola' con quien se da un beso en una oportunidad captado por las cámaras."¿Que es eso que las prefiere tiernas?, ahí está con ella y con otros chibolitos, yo digo ¿qué hace tremendo manganzón andando con críos?", comento la presentadora.

Durante la última emisión del programa, Magaly Medina comentó el material difundido y cuestionó con dureza al modelo. La periodista calificó a Parodi como “manganzón” e “inmaduro”, resaltando la diferencia de edad con la estudiante universitaria. "¿Qué hace tremendo manganzón de 31 años andando con gente que no es de su edad, si no más bien anda con gente veinteañera? La chiquilla tiene 19 años, o sea, yo no sé qué les pasa a alguno de estos chicos reality, tienen la mentalidad de chicos de 15", agregó Magaly.

Magaly critica a Patricio Parodi tras ampay en Barranco

Las cámaras de Magaly TV La Firme registraron a Patricio Parodi disfrutando en un local nocturno junto a un grupo de amigos, entre quienes se encontraba la joven de 19 años. El chico reality se mostró en constante cercanía con ella, lo que fue señalado en el espacio de espectáculos como su nueva “conquista”. Medina, al presentar el video, comentó que el entorno del modelo está compuesto principalmente por personas mucho menores que él y lo calificó como alguien con “mentalidad de veinteañero”.

Asimismo, la conductora precisó que, pese a tener más de treinta años, Parodi continúa rodeándose de un círculo social de adolescentes y universitarios. Durante su intervención, afirmó: “¿Dónde están los padres de esa chibola?”, reforzando así su crítica hacia la marcada diferencia de edad.