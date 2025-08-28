El pasado 27 de agosto, Magaly Medina volvió a encender la pantalla con una crítica que causó una repercusión inmediata. Desde el inicio de su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora lanzó un discurso directo, crítico y sin filtros que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Su blanco esta vez fue el magazine América Hoy, al que acusó de carecer de valentía por no haber pedido disculpas tras la reciente polémica vinculada a Gisela Valcárcel.

Con ironía, la popular “Urraca” describió el regreso del programa matutino como un acto ensayado. “Hoy regresaron todos así en filita india, todos regresaron, además para defender con un guion preelaborado, para defender a capa y espada”, señaló con sarcasmo la conductora de ATV.

Magaly Medina cuestionó la actitud del panel de 'América Hoy' y criticó a Janet Barboza

El momento más comentado de la noche llegó cuando Magaly lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta directa contra Janet Barboza. Mientras en su programa se transmitían imágenes de 'América Hoy', la cámara enfocó a la popular “Rulitos”. Fue en ese instante que Medina no se contuvo y disparó: “No la soporto realmente porque, ¿saben qué?, hay una cosa que yo no soporto. No soporto la sobonería, no soporto la gente sobona”. Para gran parte de la audiencia, la alusión no dejó lugar a dudas.

La crítica de Medina no se limitó a una sola persona, sino que se extendió al panel completo del programa de América Televisión. Con un tono aún más fuerte, añadió: “Hay una sobonería ilimitada y yo, como nunca he sido alfombra de nadie, felpudo de nadie, no soporto a los felpudos. No soporto a la gente que hace de todo para sobonear, para agradar, para estar bien con su jefe. Nunca lo he sido”. Sus palabras, contundentes, fueron interpretadas como una defensa de su propia integridad profesional.

Magaly Medina marca distancia de los panelistas de 'América Hoy'

Además de cuestionar lo que consideraba actitudes complacientes, Magaly aprovechó para remarcar su filosofía de vida. Aseguró que, a lo largo de su carrera, siempre se ha mantenido fiel a sus principios, sin importar las consecuencias. “He sido siempre una rebelde con causa, siempre he sido muy digna, pobre, humilde, pero siempre digna. Sin trabajo, no importa, pero fiel a mis principios y siempre digna”, afirmó, diferenciándose de lo que denomina una “actitud felpudo”.

Finalmente, cerró su intervención con una frase que rápidamente se viralizó y quedó como el sello de la noche: “No soporto la sobonería”. Con esa declaración, Magaly Medina volvió a poner en el centro de la discusión a la televisión peruana y a sus protagonistas, dejando claro su opinión acerca de la reciente polémica con Gisela Valcárcel y del programa 'América Hoy'.