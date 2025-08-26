HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Espectáculos

Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

"Caí en sus mentiras", expresó Magaly Medina luego de despotricar contra Gisela Valcárcel y asegurar que se siente "estafada" luego de mostrar las contradicciones de la rubia conductora, quien sí ingresó a América Televisión.

Magaly Medina explota contra Gisela Valcárcel y la acusa de mentirosa. Foto: Captura ATV
Magaly Medina explota contra Gisela Valcárcel y la acusa de mentirosa. Foto: Captura ATV

Pese a que, en horas de la tarde del martes 26 de agosto, Magaly Medina mostró su apoyo a Gisela Valcárcel por su polémica con América Televisión, en su reciente edición de 'Magaly TV, la firme' la 'Urraca' no tuvo piedad de su archirrival televisiva y le dedicó duras palabras. Esto se dio luego de conocerse una serie de imprecisiones en las que cayó la 'Señito', quien en un inicio había asegurado que le prohibieron el ingreso a América Televisión, sin embargo, horas después cambió su versión y señaló que sí ingresó al canal, mas no pudo entrar a 'América hoy'.

Además, en exclusiva, Medina Vela mostró fotos y videos totalmente inéditos que desbaratan por completo la versión de Gisela Valcárcel. En el material audiovisual difundido en el programa de ATV se pudo ver a la madre de Ethel Pozo dentro de las instalaciones de América TV, pero, se retiró a los pocos minutos de haber ingresado.

PUEDES VER: Así fueron los últimos segundos en vivo de 'América hoy': conductores desconcertados tras decisión de Gisela Valcárcel de retirarse del aire

Imágenes exclusivas de Gisela Valcárcel dentro de América Televisión

Luego de mostrar la cronología de los hechos suscitados entre Gisela Valcárcel y América Televisión, Magaly Medina 'desenmascaró' a la 'Señito' y mostró videos inéditos de la exconductora de 'El gran show' dentro de las instalaciones de las oficinas del canal en Santa Beatriz.

En los videos registrados por la cámara de seguridad, se ve a Gisela ingresar a América Televisión e incluso, está en el set de 'América hoy' junto a Valeria Piazza, Dorita Orbegoso y Edson Dávila, 'Giselo'. En otra instantánea, se ve a Valcárcel conversar con el gerente de contenidos de América TV en compañía de Armando Tafur, productor del magazine. Minutos después, se retira raudamente de las instalaciones del canal.

Magaly Medina contra Gisela Valcárcel. Foto: Captura ATV

Magaly Medina contra Gisela Valcárcel. Foto: Captura ATV

Magaly Medina también mostró videos para desmentir a Gisela Valcárcel. "¿Por qué nos trata como est**? (...) ella dijo bien claro 'no me han dejado entrar', pero todo fue un speech para promocionar su nuevo programa. Más falsa que ella (...)", expresó muy molesta Magaly Medina.

PUEDES VER: ¿Gisela Valcárcel se sentaría en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz sorprende con inesperada respuesta: 'Es una gran invitada'

Magaly arremete contra Gisela Valcárcel y la tilda de "mentirosa"

En su programa, Magaly Medina enfatizó que, en un inicio, sí le creyó a Gisela Valcárcel y, por ello, optó por darle palabras de solidaridad y aliento en medio de este presunto difícil momento.

"Hoy sí me indigné al ver a una Gisela haciendo un 'en vivo' diciendo que le habían tirado la puerta de América Televisión en la cara, que la habían dejado en la calle (...)", expresó Magaly Medina, quien luego enfiló sus 'baterías' contra Gisela Valcárcel, ya que aseguró que todo se habría tratado de una manipulación por parte de la rubia conductora.

"Gisela Valcárcel nos hizo creer a todos, y tengo que reconocer que caí en su juego como una mansa paloma, porque se lo creí. Me olvidaba de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia, porque ella le vende a todo el mundo una careta, un papel, que, de verdad, no es y hoy me embaucó hasta a mí", reconoció Magaly Medina.

"Me solidaricé con ella (...) pero luego sale el comunicado de América que la desmiente y luego, ella vuelve a hacer un comunicado donde dice 'lo que pasa es que no se me dejó entrar a mi programa' (...) Resulta que ella nos engañó, no nos dijo la verdad, ella salió victimizándose para que todos creemos una ola de solidaridad o estratégicamente le conviene armar un 'chongo' para que todos sintonicen su canal de YouTube que va a tener ahora", sentenció Medina Vela, totalmente indignada con Gisela Valcárcel.

