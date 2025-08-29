HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly lanza fuertes criticas a Marisol por videoclip con Yahaira: "Porque graban un videoclip cree que ya son amigas"

La conductora de Magaly TV La Firme arremetió contra Marisol por su nuevo videoclip con Yahaira, "Mala amiga". 

Magaly arremete contra Marisol por canción 'Mala amiga'.
Magaly arremete contra Marisol por canción 'Mala amiga'. | Foto: Composición LR

En Magaly TV la Firme, la periodista sorprendió con un comentario directo sobre la disputa entre Leslie Shaw y Marisol. Tras escuchar las duras críticas de la cantante urbana contra el videoclip “Mala amiga”, la conductora aclaró que no existía ningún lazo cercano entre ambas artistas. “Bueno, le han dicho malagradecida, mala amiga, eres arpía. Leslie le dice: ‘pero si no somos amigas’. Oye, de verdad, no, la gente cree que porque ya graban un videoclip, creen que porque vienen a mi programa, ya somos amigas. ¡Es una chamba!”, expresó marcando distancia entre el ámbito profesional y las relaciones personales.

Magaly continuó con su análisis señalando que muchas figuras del espectáculo confunden la exposición mediática con la amistad. En ese sentido, recalcó que las colaboraciones artísticas no necesariamente generan vínculos afectivos. “Tú conoces a la gente de tu trabajo, eso no significa que sean tus amigos. Hay gente que te cae mal y gente que te cae bien y punto”, sentenció la periodista, respaldando la postura de Shaw frente a los comentarios de Marisol.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

lr.pe

Magaly Medina responde a Marisol y aclara la polémica

La conductora de espectáculos también cuestionó la supuesta victimización de Marisol, quien entre lágrimas aseguró sentirse atacada por las críticas. Para Magaly, esa reacción no resultó creíble y la calificó como una estrategia para generar empatía con el público. Recordó además que en el mundo artístico los roces y diferencias forman parte del día a día y no deben convertirse en disputas personales.

En su programa, Medina insistió en que la cantante de cumbia debería sostener su posición y no retroceder tras sus declaraciones iniciales contra Shaw. Afirmó que retractarse inmediatamente después de lanzar una acusación solo evidencia incoherencia. “Si explotaste y lo dijiste públicamente, ahora sostenlo”, añadió, remarcando que en este negocio solo los artistas con carácter fuerte logran sobrevivir.

