Expareja de Angie Jibaja reaparece y dedica emotivo mensaje de cumpleaños a hija de Jean Paul Santa María: “Siempre estaré para ti”

Felipe Lasso, expareja de Angie Jibaja, expresó su amor a la hija de la exmodelo, quien cumplió 14 años, con un sentido mensaje, en el que le aseguró que "siempre estará para ella".

Angie Jibaja tiene 2 hijos con Jean Paul Santa María. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Angie Jibaja tiene 2 hijos con Jean Paul Santa María. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Felipe Lasso, modelo colombiano y expareja de Angie Jibaja, sorprendió al reaparecer en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a la hija de la 'Chica de los tatuajes', quien cumplió 14 años el pasado 28 de agosto. El exchico reality, quien compartió cinco años de relación con la llamada exmodelo, publicó un video recopilando recuerdos junto a la adolescente y le expresó su cariño a pesar de la distancia.

“Hoy es el cumple de mi Princesa mayor. La bebé que me regaló la vida y me ha dado un amor puro, tierno y sincero. (…) Recuerda que siempre estaré para ti: para escucharte, apoyarte y aconsejarte en cualquier momento de tu vida. Aunque a veces no estemos tan cerca, cuentas conmigo para todo y por siempre”, escribió Felipe Lasso en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Felipe Lasso. Foto: Instagram

Mensaje de Felipe Lasso. Foto: Instagram

lr.pe

Felipe Lasso, expareja de Angie Jibaja, le hace sentida promesa a hija Jean Paul Santa María

Durante los años que el colombiano mantuvo una relación con la Angie Jibaja, vivió con sus hijos y construyó un lazo especial con ellos. Pese a haber terminado su romance en 2017, tras su participación en el reality 'Doble Tentación', el vínculo con la adolescente se ha mantenido con el tiempo. "Te amo con todo mi corazón y le pido a Dios que me permita seguir disfrutando de tu amor, de tu presencia y de esa dulce voz por toda la eternidad", afirmó el modelo.

Actualmente, Felipe Lasso atraviesa una nueva etapa personal, ya que anunció que se convertirá en padre junto a la influencer Adriana González. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que mantenga comunicación con la hija de Jean Paul Santa María, reafirmando públicamente su compromiso afectivo con ella.

lr.pe

Angie Jibaja preocupa al pedir ayuda económica en redes sociales

Angie Jibaja volvió a generar comentarios tras una reciente transmisión en vivo en TikTok. En el espacio, la exmodelo confesó estar atravesando una difícil situación económica en Chile, lo que la llevó a solicitar apoyo económico y regalos a sus seguidores. “Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo del espectáculo, hay que pagar y como estoy sola en Chile, no puedo, pero sé que cuento con ustedes”, expresó.

La 'Chica de los tatuajes' señaló que busca recuperarse pese a los problemas que enfrenta y que incluso planea relanzar su página web, aunque admitió que aún no tiene todos los productos que desea ofrecer. Actualmente, la modelo mantiene un conflicto legal con Jean Paul Santa María por la tenencia de sus dos hijos.

