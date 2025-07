Desde Santiago de Chile, Angie Jibaja reapareció públicamente a través de un video en el que desmiente categóricamente las recientes declaraciones de Romina Gachoy. La modelo uruguaya sostuvo que Jibaja exigió el pago de S/250.000 a cambio de ceder la tenencia legal de los hijos que comparte con el cantante Jean Paul Santa María.

La también cantante aseguró que hace más de cuatro años no le permiten ver a sus menores hijos, a pesar de sus intentos por mantener contacto. Su respuesta surge como réplica a las acusaciones difundidas por Gachoy en redes sociales y en medios televisivos, en donde además afirmó contar con pruebas que sostienen su versión.

Angie Jibaja le responde a Romina Gachoy mediante un video

En un video enviado al programa 'Todo se filtra' de Panamericana, Angie Jibaja se dirige directamente a Romina Gachoy con tono firme: “Romina, sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes, si es todo lo contrario?”. Además, relató que fue rechazada cuando intentó visitar a sus hijos: “He ido a la casa de ustedes y me han botado”.

Jibaja afirmó que la distancia con sus hijos ha sido impuesta, no voluntaria. A pesar de no tener acceso a ellos desde hace años, expresó cierto alivio al haber sido contactada por Gachoy para saludar a uno de los menores por su cumpleaños, un gesto que, según indica, ha sido aislado.

Romina Gachoy publica fuerte mensaje sobre Angie Jibaja en sus redes sociales

En respuesta, Romina Gachoy publicó fuerte comunicado en Instagram donde afirmaba que Angie Jibaja habría solicitado una suma total de S/250.000, a ser cancelada mediante cuotas mensuales de S/3.000, como condición para firmar la cesión de tenencia de los menores a Jean Paul Santa María. La uruguaya indicó que los registros de esta solicitud —audios, mensajes y grabaciones— están en su poder.

Asimismo, Gachoy señaló que Jibaja también habría pedido quedar exonerada de toda obligación económica respecto a la manutención de los menores. Incluso, durante una conversación, habría planteado recibir S/1.000 adicionales cada mes para cubrir sus propios gastos personales.

“Así te mates mandándonos mensajes o audios diciendo que no querés dinero y haciendo el papel de víctima, como siempre para manipular, tenemos mensajes, audios y la grabación de tu llamada diciéndole a nuestra abogada tus verdaderas intenciones”, escribió Gachoy en su publicación, haciendo énfasis en su disposición a revelar el material si el caso lo requiere.