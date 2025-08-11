HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja reapareció en TikTok para hablar sobre su situación actual de salud. Además, se refirió a Jean-Paul Santa María y a Romina Gachoy, y alertó acerca de la seguridad de sus hijos.

Angie Jibaja se refirió de Jean-Paul Santa María y Romina Gachoy.
Angie Jibaja se refirió de Jean-Paul Santa María y Romina Gachoy. | Foto: Composición LR/TikTok/Angie Jibaja

La modelo Angie Jibaja reapareció en la red social TikTok para realizar una denuncia pública contra su expareja Jean-Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy. En primer lugar, se refirió a su estado de salud y señaló que actualmente consume quetiapina. Explicó que este medicamento es un estabilizador del ánimo que también puede provocar balbuceo y somnolencia.

“Voy a buscar mi medicina, quetiapina, búsquenla en Google. El hecho es sepan qué es la quetiapina. Ahora tengo dos dosis de 200 cada una. La quetiapina es un estabilizador del ánimo, pero también provoca balbuceo y somnolencia. Tomo, además, sedantes que me están dando”, remarcó.

Angie Jibaja hace fuerte denuncia contra Jean-Paul Santamaría y Romina Gachoy

En ese contexto, la exactriz manifestó que responsabiliza directamente a Santamaría y Gachoy si algo llegara a ocurrirles a sus hijos. Según indicó, le preocupa que los menores se desplacen caminando desde el colegio hasta su vivienda, debido a la inseguridad ciudadana.

Asimismo, describió a sus hijos como sanos, inocentes, sensibles, nobles y humildes, y destacó que han obtenido becas escolares por ocupar el primer lugar en el rendimiento académico. No obstante, cuestionó que se les impongan como tarea frases repetitivas como "Yo me porto mal y debo ser un niño mejor" hasta 100.000 veces, acción que consideró inapropiada.

“Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, culpo directamente a Jean-Paul Santa María y a su esposa, pues es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son niños sanos, inocentes, niños sensibles, nobles y humildes. Son lo mejor de este mundo”, detalló.

Angie Jibaja se dirige a Romina Gachoy: "Deben estar cansados de tanto abuso"

Finalmente, recordó que de acuerdo con declaraciones de Gachoy en un programa de televisión, estas prácticas fueron calificadas como "penitencia" y no como castigo, comentario que según Jibaja fue expresado con tono de burla.

“También deben estar cansados de tanto abuso. A ellos no se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio. Así que no es novedad que hagan bien su tarea. Lo malo es que les pongan a escribir: ‘Yo me porto mal y debo hacer esto y esto’, ‘Yo me porto mal y debo ser un niño mejor’. ‘Yo me porto mal’ así 100 000 veces. Eso es una tortura. Como dijo Romina en un programa: penitencia, no es castigo, riéndose y burlándose”, culminó.

