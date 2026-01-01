Alejandra Baigorria, su esposo Said Palao y su hermano Sergio Baigorria pasaron el Año Nuevo en Suiza, donde días atrás contaron lo caro que es vivir en ese país. La empresaria reveló que pagó S/80 por una palta y más de S/200 por dos hot dogs y tres cafés pequeños, lo que la dejó en shock por el alto costo de vida.

Por esa razón, la influencer organizó una celebración sencilla, con el objetivo de ahorrar y recibir el 2026 de la mejor manera. A través de las redes sociales, mostró la humilde cena que tuvo, dejando atrás los lujos y el glamour con los que solía celebrar a lo grande en Perú.

Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año en Suiza

Alejandra Baigorria realizó una transmisión en vivo por TikTok desde Suiza la noche del miércoles 31 de diciembre, promocionando su marca de ropa. Durante el directo, aprovechó para mostrar la cena que preparó para Said Palao y Sergio Baigorria.

En la mesa se observó un corte de carne para cada uno, acompañado de una pequeña fuente de ravioles y tallarines para que se sirvan al gusto, además de un pote con tradicionales cremas peruanas, como la tártara y la ocopa. También había una gaseosa en lata y una botella de vino para brindar cuando llegue la medianoche. “Espectacular nuestra cenita”, expresó ‘la gringa de gamarra’, elogiando el trabajo que hizo con poco presupuesto.