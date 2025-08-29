El cantante de salsa Josimar se habría reconciliado con María fe Saldaña, luego de que el 'Rey de la salsa perucha' fue ampayado con la venezolana Verónica González. Sin embargo, el intérprete de 'La protagonista' negó rotundamente el vínculo sentimental y aseguró que se trataba de su 'prima'. A pesar de este episodio, el artista y la madre de sus hijos se habrían dado otra oportunidad y no dudo en presumir el lujoso regalo que le hizo.

En sus historias de Instagram, Josimar exhibió la camioneta negra con un lazo rosado que entregó a María Fe Saldaña, quien aparece sonriente junto al vehículo. El gesto sorprendió en redes sociales, que incluso, Samuel Suárez, del portal Instarándula, lanzó un irónico mensaje: “Ah caray, a mí tampoco, unos cuernitos, me molestan nada nadita con esa 'mionca'. Es más, después de eso hasta le prepararía un almuerzo a la ‘prima’ de mi pareja, con sopa y postre”.

María fe Saldaña. Foto: Instarándula

Josimar regala lujosa camioneta a María Fe Saldaña

A través de su cuenta oficial de Instagram, Josimar presumió el costoso obsequio y dejó ver que mantiene una cercanía con la madre de sus pequeños. La camioneta, presentada con un vistoso lazo rosado, fue recibida con una gran sonrisa por María Fe Saldaña, quien se mostró feliz con el detalle.

Este hecho ocurre luego de que el salsero enfrentara fuertes críticas tras la difusión de imágenes y conversaciones privadas que lo involucraban con una mujer en España. Sin embargo, el cantante presumió fotos de momentos especiales con María fe Saldaña, los cuales apuntan a una supuesta reconciliación.

Josimar y María Fe Saldaña habrían retomado su relación

Josimar y María Fe Saldaña han vuelto a aparecer juntos en redes sociales, esta vez en un ambiente familiar. El cantante compartió imágenes en el Chase Stadium, en Florida, donde asistió a un partido de fútbol acompañado de Saldaña y de otros de sus familiares. “Con su familia”, expresó el salsero en las grabaciones, donde se lo vio en compañía de la madre de sus hijos.

En entrevistas pasadas, el salsero afirmo que no tuvo algún tipo de relación con quien señaló como su 'prima'. Por su parte, Verónica González, la mujer con quien fue ampayado en España expuso audios y chats con el cantante, en los que revela que le habría sido infiel a María fe Saldaña. “No me ha dicho nada. A mí no me ha hecho daño; le ha hecho daño a su esposa, a su ex. Es muy mentiroso y la mentira siempre sale”, afirmó.