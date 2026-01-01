HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Domínguez anuncia el fin de su programa 'Todo se filtra' y dedica conmovedoras palabras a Karla Tarazona: “Sin ti todo sería difícil”

La despedida del espacio televisivo dejó al descubierto el fuerte vínculo que existe entre Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Christian Domínguez sorprendieron al anunciar el fin de 'Todo se filtra', programa que se emitía por Panamericana Televisión. Ambos se despidieron del público con muestras de cercanía y un discurso que combinó gratitud, humor y expectativa por lo que vendrá. Asimismo, el cantante dedicó unas conmovedoras palabras a su pareja.

Durante el cierre, Tarazona se mostró tranquila y cercana al cumbiambero, a quien abrazó mientras compartían sus últimas palabras frente a cámaras. La conductora dejó en claro que la despedida no significa una pausa definitiva en su carrera televisiva y adelantó que se vienen nuevos proyectos para el 2026.

Leonard León enfurece y acusa a Karla Tarazona de hacer que sus hijos llamen "papá" a Domínguez y a su expareja: 'No tienen estabilidad'

lr.pe

Christian Domínguez dedica tiernas palabras a Karla Tarazona tras el final del programa

Christian Domínguez también tomó la palabra para reconocer el compromiso del equipo. “La producción nunca descansa, hay que estar pendientes de todo. Queremos agradecerles por su esfuerzo, porque quienes se llevan la mayor carga son los que están acá”, expresó al inicio de su mensaje.

El momento más emotivo llegó cuando se dirigió directamente a su pareja. “Yo también quiero darte las gracias porque sin ti todo sería más complicado y difícil”, afirmó el cantante, dejando en evidencia el respaldo que recibe tanto dentro como fuera del set.

Christian Domínguez se sincera y revela su gran deseo que quiere cumplir con Karla Tarazona: 'Haré lo mejor posible'

lr.pe

Christian Domínguez y Karla Tarazona se despiden de 'Todo se filtra'

La conductora apeló al humor en medio de la emotividad y lanzó una broma dirigida al DJ del programa. “Una canción triste le pedimos, que tenga feeling, por eso nos vamos, por tu culpa”, expresó, provocando risas entre los presentes.

Más allá del tono distendido, Tarazona agradeció al equipo de producción y destacó el trabajo realizado detrás de cámaras. La conductora resaltó el esfuerzo colectivo que permitió sostener el espacio hasta su cierre definitivo.

