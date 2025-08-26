HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Valeria Piazza reaparece grabando en América TV tras anuncio de Gisela Valcárcel sobre la cancelación de 'América Hoy'

La modelo Valeria Piazza se manifestó en sus redes sociales tras incidente con Gisela Valcárcel, mientras Janet Barboza y Edson Dávila guardan silencio.

Janet Barboza y Edson Dávila guardan silencio tras abrupta cancelación del programa 'América hoy'.
Janet Barboza y Edson Dávila guardan silencio tras abrupta cancelación del programa 'América hoy'. | Foto: composición LR/ Instagram

Valeria Piazza reapareció en las instalaciones de América Televisión en medio de la incertidumbre que generó la abrupta cancelación del programa 'América Hoy', anunciada por Gisela Valcárcel. Tras la ausencia de Ethel Pozo y la interrupción del programa este martes 26 de agosto, las cámaras solo mostraron informes grabados, lo que llevó a Jazmín Pinedo a adelantar la emisión de Más Espectáculos. Por su parte, los conductores del programa matutino Janet Barboza y Edson Dávila todavía guardan silencio.

Valeria Piazza reaparece en América TV tras cancelación de 'América hoy'

Como se recuerda, para este martes 26 estaba programada la entrevista a Gisela Valcárcel en el programa 'América hoy'. Pero la situación cambió rotundamente cuando desde las afueras del canal de televisión, Valcárcel denunció que supuestamente se le impidió el ingreso y confirmó que este programa no seguiría al aire. "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de 'América hoy' terminó", fue su mensaje.

América TV | Gisela Valcárcel

Valeria comparte mensaje en sus redes sociales. Foto: Instagram

PUEDES VER: 'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

lr.pe

En medio de la tensión, Valeria Piazza compartió en sus redes sociales un video desde los estudios del canal de América TV, dejando entrever que otros proyectos continúan desarrollándose con normalidad. “Qué día de locos realmente. Ahora grabando por aquí”, comentó mientras mostraba parte de las instalaciones.

Su presencia en América TV revelaría que seguiría siendo una de las figuras de espectáculos en dicha casa televisora.

Ethel Pozo se encuentra fuera del país por motivos familiares. Foto: composición LR

Ethel Pozo se encuentra fuera del país por motivos familiares. Foto: composición LR

PUEDES VER: Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

lr.pe

Janet Barboza y Edson Dávila se muestran juntos tras estar en las oficinas de GV Producciones 

Por su parte, Janet Barboza compartió publicaciones en redes sociales en las oficinas de GV Producciones en San Isidro. Al parecer, participó en una reunión de emergencia para definir la situación en 'América hoy'. "Con mi pinky", describió en una fotografía con Edson Dávila.

