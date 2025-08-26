HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

La inesperada salida del aire de 'América hoy' obligó a Jazmín Pinedo a iniciar su programa con el cabello húmedo. "Me han sacado literalmente de la ducha", expresó en directo.

azmín Pinedo lanza queja tras cambio de horario por salida de 'América hoy' y dijo que literalmente la han sacado del baño.
Jazmin Pinedo ha sorprendido a su público tras hacer una queja pública contra su producción por haber adelantado el horario del programa que actualmente conduce: América Espectáculos. Esto luego de que el programa 'América hoy' saliera del aire de manera inesperada.

"Me ha sacado literalmente de la ducha", comentó Pinedo luego que su programa saliera en vivo. Aunque, la conductora evitó referirse sobre lo sucedido con el programa 'América hoy' que le antecede en el horario, la exchica reality, no pudo evitar hacer algunas del hecho.

Jazmin Pinedo sorprendida por el cambio de horario tras inesperada salida del aire de 'América hoy'

La conductora del programa '+ Espectáculo', Jazmín Pinedo, tuvo que salir al aire minutos antes de su horario habitual que iniciaba recién a las 11.00 a. m., esto debido a que el programa 'América hoy' no se emitiera con normalidad este martes 26 de agosto. Durante las horas de programación solo se emitían informes sobre el espectáculo nacional, sin la conducción habitual de Janet Barboza, Edson Dávila, Ethel Pozo y Valeria Piazza

Esto provocó que ella saliera incluso con el cabello húmedo para dar inicio a la pauta que tenía su programa. "Señora, observe, mira mi pelo mojado. No me he podido ni secar el cabello. Me han sacado...".

Asimismo, hizo su queja pública contra la producción de su programa, aunque en broma, comentó. "Luchito, no me puedes tratar de esa manera. ¿Cómo me vas a avisar a última hora así del horario nuevo que tenemos en hoy en '+ Espectáculo'?", comentó Jazmín Pinedo.

Gisela Valcársel anunció el fin del programa bajo su productora 'América hoy'

A través de una trasmisión en vivo para su cuenta oficial en Instagram, Gisela Valcárcel, hizo una denuncia pública debido a que no se le permitió el acceso al programa que está bajo su productora: 'América hoy' y que sale con la señal de América (canal 4).

Precisamente, Valcárcel, fue invitada especial de la emisión del programa este martes 26, sin embargo, luego de que no se le permitió el ingreso al set televisivo, anunció que el programa no saldrá más. "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de 'América hoy' terminó", expresó.

