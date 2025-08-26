HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Espectáculos

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

¡No tuvo piedad! Karla Tarazona se burló de Gisela Valcárcel, luego de que la 'Señito' fuese prohibida de ingresar a América Televisión y le recordó que hace varios años, ella le hizo lo mismo. "Es el karma", indicó.

Gisela Valcárcel fue impedida de ingresar a América TV. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Gisela Valcárcel fue impedida de ingresar a América TV. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

El ingreso denegado a Gisela Valcárcel en las instalaciones de América Televisión generó diversas reacciones en el programa 'Préndete', conducido por Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda. Durante la emisión del martes 26 de agosto, Tarazona abordó el tema con comentarios irónicos y críticas directas, sugiriendo que lo ocurrido sería una forma de “karma” por experiencias pasadas similares. "El mundo da vueltas", enfatizó.

La conductora afirmó que años atrás también fue vetada del canal, presuntamente por decisión de Valcárcel. Cabe precisar que esto se habría dado luego de los cuestionamientos por parte de Karla Tarazona al programa 'El gran show' y a la propia Gisela, ya que la conductora de 'Préndete' consideró que apañaron el romance de Christian Domínguez e Isabel Acevedo.

PUEDES VER: Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú luego de que su madre, Gisela Valcárcel, anunciara el fin de 'América hoy'

lr.pe

Karla Tarazona arremete contra Gisela Valcárcel

Durante la transmisión del programa matutino, Rocío Miranda explicó que el 25 de agosto se emitió una promoción anunciando la presencia de Gisela Valcárcel en 'América hoy', lo que no se concretó al día siguiente debido a que el canal no autorizó su ingreso. Esta información dio pie a una serie de comentarios entre los conductores.

Christian Domínguez sugirió que podría tratarse de una estrategia publicitaria, pero Karla Tarazona fue categórica en su respuesta: “Para mí que es el karma”. Añadió que situaciones similares han afectado a otras figuras del medio, incluida ella: “Puede ser la figura más grande, pero todo lo que se hace aquí, se paga aquí. Si no, preguntémosles a todas las personas, incluida yo, que en algún momento no hemos entrado al canal porque cierta persona no quiso”.

"Es la ley de la vida, el mundo da vueltas", acotó la pareja de Christian Domínguez. Pese a que el cantante argumentaba que todo se podía tratar de una estrategia para captar audiencia, Tarazona lo increpó y se mostró renuente a sus comentarios. “Mira la hora que es y en el otro lado siguen pegando notas, y todavía no ingresan los conductores”, respondió fiel a su estilo.

Notas relacionadas
América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

LEER MÁS
Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

LEER MÁS
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Espectáculos

Magaly Medina cuestiona a Nicola Porcella por desplante en vivo a periodista de 'América hoy': "Lo humilló"

Así inició la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: Super Bowl, NFL, Eras Tour, una boda en camino y más

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota