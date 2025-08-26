El ingreso denegado a Gisela Valcárcel en las instalaciones de América Televisión generó diversas reacciones en el programa 'Préndete', conducido por Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda. Durante la emisión del martes 26 de agosto, Tarazona abordó el tema con comentarios irónicos y críticas directas, sugiriendo que lo ocurrido sería una forma de “karma” por experiencias pasadas similares. "El mundo da vueltas", enfatizó.

La conductora afirmó que años atrás también fue vetada del canal, presuntamente por decisión de Valcárcel. Cabe precisar que esto se habría dado luego de los cuestionamientos por parte de Karla Tarazona al programa 'El gran show' y a la propia Gisela, ya que la conductora de 'Préndete' consideró que apañaron el romance de Christian Domínguez e Isabel Acevedo.

Karla Tarazona arremete contra Gisela Valcárcel

Durante la transmisión del programa matutino, Rocío Miranda explicó que el 25 de agosto se emitió una promoción anunciando la presencia de Gisela Valcárcel en 'América hoy', lo que no se concretó al día siguiente debido a que el canal no autorizó su ingreso. Esta información dio pie a una serie de comentarios entre los conductores.

Christian Domínguez sugirió que podría tratarse de una estrategia publicitaria, pero Karla Tarazona fue categórica en su respuesta: “Para mí que es el karma”. Añadió que situaciones similares han afectado a otras figuras del medio, incluida ella: “Puede ser la figura más grande, pero todo lo que se hace aquí, se paga aquí. Si no, preguntémosles a todas las personas, incluida yo, que en algún momento no hemos entrado al canal porque cierta persona no quiso”.

"Es la ley de la vida, el mundo da vueltas", acotó la pareja de Christian Domínguez. Pese a que el cantante argumentaba que todo se podía tratar de una estrategia para captar audiencia, Tarazona lo increpó y se mostró renuente a sus comentarios. “Mira la hora que es y en el otro lado siguen pegando notas, y todavía no ingresan los conductores”, respondió fiel a su estilo.