Leslie Shaw estuvo este martes 26 de agosto en el pódcast ‘KePaShow’, donde se enteró en vivo de la polémica que surgió luego de que Gisela Valcárcel anunciara en redes sociales que le habrían impedido ingresar a América TV. La conductora también reveló en su live que no continuaría ‘América Hoy’, programa conducido por su hija Ethel Pozo junto a Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila.

La intérprete de ‘Hay niveles’ se mostró muy sorprendida por lo ocurrido y no dudó en expresar su rechazo hacia el espacio producido por GV Producciones. “Ay, qué bueno, porque ese programa es horrible. Que les apaguen la luz por siempre”, comentó entre risas, desatando carcajadas en el set.

Leslie Shaw expone que vivió momento incómodo en 'América hoy'

Al ser consultada sobre si no había sido invitada al magazine conducido por la hija de Gisela Valcárcel, Leslie Shaw confesó que ha rechazado múltiples propuestas para asistir. “Me paran invitando a cada rato y yo digo que no. Hay niveles”, comentó, fiel a su estilo directo y sin filtros.

La popular ‘Barbie de la cumbia’ recordó que, hace un par de años, en algunas ocasiones aceptó participar en el programa; sin embargo, aseguró que su última experiencia fue tan incómoda que optó por no regresar más. “Una época yo iba, la última vez que fui me hicieron sentir tan incómoda que dije: ¿qué m*** hago aquí? La última vez fue hace como dos años. No he vuelto a ir”, sentenció.

Gisela Valcárcel rompe su silencio tras ser impedida de ingresar a Ámerica TV

La popular ‘Señito’ tenía previsto aparecer como invitada especial en ‘América Hoy’ este martes 26 de agosto. Sin embargo, su hija Ethel Pozo no estuvo presente en el set y otros conductores también se ausentaron de la transmisión. Durante un live en sus redes, Gisela Valcárcel explicó que, al llegar a las instalaciones, fue informada de que no podía ingresar, pese a que su participación ya había sido anunciada previamente.

Ante esta situación, Gisela sorprendió al público al anunciar el final del magazine. “Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de ‘América Hoy’ terminó”, expresó con firmeza. Además, advirtió sobre posibles acciones legales: “Voy donde mi abogado a revisar esto. No creas que estoy sola”, declaró en sus redes sociales.