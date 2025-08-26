HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América hoy' tras ser prohibida de ingresar a América TV

La conductora Gisela Valcárcel se pronunció en sus redes sociales en vivo y habló sobre su prohibición de entrar el canal antes de la entrevista pactada con 'América hoy', conducido por su hija Ethel Pozo.

Gisela amenaza a CEO de América TV. Foto: composición LR/Instagram
Gisela amenaza a CEO de América TV. Foto: composición LR/Instagram

Gisela Valcárcel no se quedó en silencio luego de que se le impidiera el ingreso a las instalaciones de América Televisión. Desde las afueras del canal, en una transmisión en vivo, la conductora lanzó un contundente mensaje sobre el futuro del programa 'América hoy', conducido por su hija Ethel Pozo junto a Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila. "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de 'América hoy' terminó", declaró con firmeza.

Dirigiéndose directamente al mexicano Fernando Muñiz, gerente general del canal, Valcárcel advirtió sobre posibles acciones legales: "Y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto. No creas que estoy sola". La popular 'Señito' dejó claro que no permitirá que se vulneren sus derechos y que está dispuesta a defenderse.

PUEDES VER: Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

lr.pe

Gisela Valcárcel lanza fuerte advertencia tras ser prohibida de ingresar a América TV

Notas relacionadas
Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

LEER MÁS
Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

LEER MÁS
Christian Meier protagoniza incómodo momento con reportera de 'América hoy' tras preguntas sobre el padre de Alondra García Miró

Christian Meier protagoniza incómodo momento con reportera de 'América hoy' tras preguntas sobre el padre de Alondra García Miró

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

Lula desafía a Israel con su denuncia de genocidio en Gaza y exige reformar la ONU de inmediato

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Espectáculos

Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Suheyn Cipriani rompe su silencio tras ser ampayada besándose con misterioso hombre: "Me siento avergonzada"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

César Hildebrandt sobre regreso de Juan Santiváñez: "Su nombramiento es un nuevo favor íntimo"

Ángel Manero se opone a la salida del Perú de la Corte IDH: "Hay ministros que están en contra"

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota