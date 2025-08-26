Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América hoy' tras ser prohibida de ingresar a América TV
La conductora Gisela Valcárcel se pronunció en sus redes sociales en vivo y habló sobre su prohibición de entrar el canal antes de la entrevista pactada con 'América hoy', conducido por su hija Ethel Pozo.
Gisela Valcárcel no se quedó en silencio luego de que se le impidiera el ingreso a las instalaciones de América Televisión. Desde las afueras del canal, en una transmisión en vivo, la conductora lanzó un contundente mensaje sobre el futuro del programa 'América hoy', conducido por su hija Ethel Pozo junto a Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila. "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de 'América hoy' terminó", declaró con firmeza.
Dirigiéndose directamente al mexicano Fernando Muñiz, gerente general del canal, Valcárcel advirtió sobre posibles acciones legales: "Y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto. No creas que estoy sola". La popular 'Señito' dejó claro que no permitirá que se vulneren sus derechos y que está dispuesta a defenderse.
