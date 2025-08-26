Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América hoy' tras ser prohibida de ingresar a América TV

Gisela Valcárcel no se quedó en silencio luego de que se le impidiera el ingreso a las instalaciones de América Televisión. Desde las afueras del canal, en una transmisión en vivo, la conductora lanzó un contundente mensaje sobre el futuro del programa 'América hoy', conducido por su hija Ethel Pozo junto a Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila. "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de 'América hoy' terminó", declaró con firmeza.

Dirigiéndose directamente al mexicano Fernando Muñiz, gerente general del canal, Valcárcel advirtió sobre posibles acciones legales: "Y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto. No creas que estoy sola". La popular 'Señito' dejó claro que no permitirá que se vulneren sus derechos y que está dispuesta a defenderse.

Gisela Valcárcel lanza fuerte advertencia tras ser prohibida de ingresar a América TV