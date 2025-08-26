HOYSuscripcion LR Focus

Programa de YouTube de Gisela Valcárcel supera los 1.000 suscriptores antes de lanzarse tras polémica con América TV

A pesar de la polémica con América TV, el nuevo proyecto digital de Gisela Valcárcel sorprendió por los resultados obtenidos incluso antes de su lanzamiento.

Gisela Valcárcel lanzó un nuevo proyecto digital. Foto: composición LR/difusión/YouTube/GV Play
Gisela Valcárcel sorprendió al revelar que América Televisión le prohibió el ingreso a sus instalaciones justo el día que debía presentarse en 'América hoy'. La popular 'Señito' explicó en una transmisión en vivo que la medida se dio luego de anunciar su nuevo proyecto digital, plataforma que, en cuestión de horas, superó los 1.000 suscriptores sin haberse lanzado oficialmente.

“Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, relató la exconductora, quien no ocultó su sorpresa por la decisión del canal. Este nuevo lanzamiento de la también empresaria competirá directamente con 'América hoy', espacio que era conducido por su hija Ethel Pozo.

Plataforma de Gisela superó los 1.000 suscriptores. Foto: YouTube

PUEDES VER: 'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

Programa de YouTube de Gisela sorprende al pasar los 1.000 suscriptores antes de lanzarse

El canal digital, que lleva por nombre GV Play, ha generado gran expectativa tras la polémica con América TV. En pocas horas superó los 1.000 suscriptores, a pesar de que todavía no se ha estrenado oficialmente. La fecha de lanzamiento está prevista para el miércoles 27 de agosto a las 9:30 a. m., el mismo horario en que se emite 'América hoy'.

La nueva propuesta contará con diferentes formatos, entre ellos 'Mostritos y Pirañas', programa conducido por los periodistas Mauricio Aguirre, José Miguel, MaCla y Romina. Actualmente, el canal de YouTube de Gisela Valcárcel tiene 11 videos disponibles, lo que ha despertado la atención de los seguidores de la conductora.

PUEDES VER: Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Gisela anuncia el fin del programa 'América hoy'

Gisela Valcárcel sorprendió al aparecer en una transmisión en vivo desde las afueras de América Televisión, donde afirmó: “Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de ‘América hoy’ terminó”, dejando entrever un quiebre definitivo en la relación con la televisora.

Durante su pronunciamiento en vivo, la exconductora no solo cuestionó la decisión del canal, sino que también anunció posibles medidas legales para defender su posición. “Voy donde mi abogado a revisar esto. No creas que estoy sola”, advirtió Gisela, dejando claro que no permitirá que se vulneren sus derechos. Además, lamentó el manejo de la situación y recalcó el respaldo que recibe del público: “Yo tengo un país que me quiere”, expresó.

