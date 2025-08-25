Esta es la peculiar pregunta que hizo ganar S/15.000 a Greyssi Ortega en 'EVDLV': "Ya no más mentiras"

La colombiana tuvo que responder si era una persona mentirosa o no, para pasar al siguiente nivel de 'El valor de la verdad' | Foto: Composición LR

En el último programa del 'El Valor de la Verdad', Greyssi Ortega, la animadora e influencer colombiana, estuvo sentada en el temido sillón rojo. Allí, reveló contó más sobre su vida personal, incluyendo algunas disputas con su hermana, Milena Zárate, y detalles sobre sus relaciones pasadas. A la edición, asistió con su pareja Randol Pastor, y con Eduardo y Stefany, amigos cercanos de ella.

En la última pregunta que respondió Ortega, tuvo que sincerarse para revelar si se considera una persona mentirosa. Con esta respuesta, Greyssi ganó S/15.000 culminando su participación en el programa de Beto Ortiz. “Los golpes de la vida me han enseñado a decir ya no más mentiras”, mencionó la colombiana en su respuesta.

¿Cuál fue la última pregunta de Greyssi Ortega en 'El Valor de la Verdad'?

Greyssi reveló detalles de la pelea pública con su hermana, Milena Zárate y los duros momentos que pasó con su expareja, Ítalo Villaseca. Incluso, no dudó en comentar que le costó adaptarse a la tranquilidad de su actual relación con Randol Pastor, a quien confesó haber agredido en los primeros meses. Además, fue él quién apretó el botón rojo para que la colombiana no respondiera sobre una pregunta relacionada con su cuñada.

"¿Eres mentirosa?", fue la pregunta que tuvo que responder continuar con su participación en el programa. Tras unos segundos, Greyssi dijo sí y el polígrafo confirmó la veracidad de su afirmación. La ahora influencer, se dejó ver muy tranquila, y explicó que la pregunta debió realizarse en tiempo pasado, ya que ahora se siente una mujer sincera. "He mentido con el matrimonio, con la conciliación, con migraciones, he mentido sobre que tuve una vida de fantasía cuando en realidad era tenebrosa. Eso me hizo decir ya no más mentiras", sentenció.

Los acompañantes de Greyssi Ortega apoyaron su decisión de no seguir en el programa. Foto: Panamericana TV

¿Qué más dijo Greyssi Ortega sobre considerarse una persona mentirosa?

La colombiana continuó reflexionando sobre la situación que la llevó a mentir de manera constante. Se dio cuenta de que, si hubiera dicho la verdad en su momento, mucha gente la hubiese ayudado y apoyado en los episodios más oscuros de su vida. "Hay mentiras piadosas, y hay mentiras que no te ayudan a salir de la monotonía", comentó. Además, reveló que no ha seguido ese patrón con Randol Pastor, comentando que se conocen mucho como para identificar cuando no están siendo sinceros.

Tras esta pregunta, Greyssi ganó la suma de S/ 15.000, brindándole la oportunidad de retirarse o continuar en el juego, respondiendo más preguntas, lo que le haría ganar unos S/5,000 adicionales. Sin embargo, siguiendo el consejo de Randol Pastor, decidió no continuar en 'El Valor de la Verdad'. Ortega justificó su participación en el sillón rojo diciendo que quería mostrar otra faceta de ella, lejos de los constantes enfrentamientos, así como soltar episodios de su pasado que la marcaron profundamente. "Quería que la gente me conozca un poco más", finalizó.