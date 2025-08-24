Greissy Ortega admite que pagó S/.10.000 a Ítalo Villaseca para que se case con ella y no la saquen de Perú
La colombiana Greissy Ortega sorprende en 'El valor de la verdad'. La hermana de Milena Zárate reveló detalles del pago de S/.10.000 a Ítalo Villaseca por un matrimonio de conveniencia.
Greissy Ortega se presenta el domingo 24 de agosto en 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/YouTube
Greissy Ortega sorprende con sus confesiones en 'El valor de la verdad' en vivo. En el programa, la hermana de Milena Zárate admitió haberle pagado S/.10.000 a Ítalo Villaseca para que se case con ella en un matrimonio por conveniencia para que no la saquen de Perú.
Noticia en desarollo...