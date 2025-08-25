HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Ítalo Villaseca niega acusaciones de Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’: “La mentira siempre llega primero”

Durante su testimonio, Ortega responsabilizó a Villaseca de maltratos y de ser responsable de la pérdida de su bebé. El exparticipante de ‘Esto es guerra’ utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones.

Randol Pastor, actual pareja de Ortega, presionó el botón rojo de ‘El valor de la verdad’ para evitar que ella respondiera una pregunta sobre Milena Zárate.
Randol Pastor, actual pareja de Ortega, presionó el botón rojo de 'El valor de la verdad' para evitar que ella respondiera una pregunta sobre Milena Zárate. | Foto: composición LR/ El valor de la verdad / Panamericana

En la edición del 24 de agosto, ‘El valor de la verdad’ (EVDLV), tuvo como invitada a Greissy Ortega, hermana de la colombiana Milena Zárate, quien se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz para contar su verdad durante los años que vivió en los Estados Unidos al lado del padre de sus tres hijos, Ítalo Villaseca. Según la extranjera, tuvo una vida difícil marcada por los maltratos de su expareja.

Ortega respondió un total de 15 preguntas que la hicieron ganar 15.000 soles. Durante su duro testimonio, incluso culpó a Villaseca por haber sido el causante de la pérdida de su bebé de 7 meses de gestación, producto de la violencia física que cometió contra ella. No obstante, el exparticipante de ‘Esto es guerra’ respondió a Greyssi negando todas las acusaciones.

PUEDES VER: Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Ítalo Villaseca dedica mensaje a sus hijos

Con un mensaje en sus redes sociales, el exesposo de la colombiana manifestó: “Es tiempo al tiempo, todo con calma. La mentira siempre llega primero que la verdad”. En otro momento, compartió un video de sus hijos en el que les remarcó el gran amor que les tiene. “Yo siempre los voy a amar. Digan lo que digan, mi corazón siempre estará con ustedes”.

El exguerrero aseguró que siente un profundo amor por sus tres niños. Además, publicó un clip donde se le ve jugando con sus hijos y señaló: “Solo espérenme, volveré y les diré lo mucho que los extrañé. Que mi vida sin ustedes nunca fue vida, que mi sonrisa no volvió a ser la misma. Que no saben cuánto anhelo, un beso y un abrazo de ustedes para calmar mi triste soledad”.

Randol Pastor, actual pareja de Ortega, presionó el botón rojo de 'El valor de la verdad' para evitar que ella respondiera una pregunta sobre Milena Zárate. Foto: El valor de la verdad / Panamericana

Randol Pastor, actual pareja de Ortega, presionó el botón rojo de ‘El valor de la verdad’ para evitar que ella respondiera una pregunta sobre Milena Zárate. Foto: El valor de la verdad / Panamericana

PUEDES VER: Esta es la peculiar pregunta que hizo ganar S/15.000 a Greyssi Ortega en 'EVDLV': "Ya no más mentiras"

Randol Pastor presionó el botón rojo para evitar que Greissy responda polémica pregunta

Durante la emisión de EVDLV, Greissy asistió al programa en compañía de sus amigos Eduardo Reyes y Stephanie Contreras, así como por Randol Pastor, su actual pareja y padre de su cuarto hijo, quien presionó el botón rojo para evitar que respondiera una de las preguntas más reveladoras de la noche que involucraban a su hermana Milena Zárate: “¿Trató Milena de atropellar a tu hija?”.

Esta no es la primera vez que Ortega se presenta en el programa de Beto Ortiz. En abril del 2016, la exbailarina respondió un total de 20 preguntas en Latina y reveló el romance que sostuvo con Edwin Sierra, entonces pareja y padre de la hija Milena Zárate.

