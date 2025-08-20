HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Espectáculos

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

¡En shock! Beto Ortiz confrontó a Greissy Ortega luego de escuchar todas sus confesiones sobre las agresiones que sufrió por parte de su expareja y padre de sus hijos, Ítalo Villaseca. "¡Es una tortura!", expresó el conductor.

Greissy Ortega será la nueva invitada de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Greissy Ortega será la nueva invitada de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Tras las explosivas confesiones de Samahara Lobatón, ahora será el turno de Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'. La colombiana será la próxima invitada en el 'sillón rojo' y volverá a hacer referencia a los episodios de agresión que vivió durante la relación que tuvo con Ítalo Villaseca, su expareja y padre de sus hijos. En el adelanto del programa de Panamericana Televisión, la actual pareja de Randol Pastor se muestra bastante afectada, sin embargo, no espero una confrontación directa por parte de Beto Ortiz, conductor del programa televisivo.

"¡Es una tortura!", expresó con incredulidad Beto Ortiz, luego de escuchar todos los episodios de agresión que sufrió Ortega y sus hijos. Además, en el adelanto de 'EVDLV', Greissy confiesa que producto de unos golpes que recibió por parte de Ítalo, perdió a un hijo. "Voy donde la doctora y me dice que no hay nada que hacer, que la bebé no puede respirar", expresó.

PUEDES VER: Milena Zárate revela fuertes detalles de su distanciamiento con Greissy Ortega: 'Me mandó a amenazar de muerte'

lr.pe

Beto Ortiz y su reacción tras escuchar los episodios de agresión contra Greissy Ortega

Greissy Ortega estará el domingo 24 de agosto en 'El valor de la verdad' y en el primer adelanto del programa, la colombiana relató, a detalle, los episodios de agresión que vivió a manos de Ítalo Villaseca. Asimismo, aseguró que sus hijos presenciaron, en reiteradas ocasiones, dichas agresiones y conmovió a más de un usuario en Instagram.

Ante las revelaciones de Greissy, Beto Ortiz quedó perplejo y reaccionó ante estas vivencias. "Fíjate al extremo que has tenido que llegar. Estuviste así de ser asesinada", indicó el conductor de Panamericana Televisión, ante la atenta escucha de Ortega.

Estas confesiones y más, se podrán ver el próximo domingo 24 desde las 10 p.m. o tras la emisión de Panorama, vía Panamericana Televisión.

PUEDES VER: Exponen video completo de la fuerte pelea entre Milena Zárate y Greissy Ortega en estacionamiento: '¡Por tu culpa soy una infeliz!'

lr.pe

Greissy Ortega anunció el nacimiento de su cuarto hijo

Hace poco más de 1 mes, Greissy Ortega se mostró emocionada en su cuenta de Instagram al revelar que dio a luz a su primer hijo con Randol Pastor. "Eres perfecto, mi vida", expresó Greissy en sus historias de Instagram.

Por su parte, Randol Pastor también publicó en sus estados de Instagram el orgullo que siente por el nacimiento de su hijo. "Amor mío, ya nació nuestro príncipe", escribió con un emotivo mensaje dedicado a Ortega, felicitándola por el arduo trabajo de traer al mundo a su bebé.

