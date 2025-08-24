Greysi Ortega regresa al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ con la intención de cerrar capítulos difíciles de su vida y presentar su versión de los hechos ante el público. | Foto: Composición LR/ Instagram

Greysi Ortega regresa al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ con la intención de cerrar capítulos difíciles de su vida y presentar su versión de los hechos ante el público. | Foto: Composición LR/ Instagram

Antes de su participación en ‘El Valor de la Verdad’, Greisy Ortega envió un mensaje cargado de reflexión y esperanza. La colombiana, conocida por haber estado envuelta en diversas polémicas públicas durante los últimos años, ahora quiere cerrar definitivamente una etapa de sufrimiento y controversia en su vida. Entre los pasajes más dolorosos de su historia, ella misma ha señalado las constantes peleas con su hermana Milena Zárate, con quien protagonizó enfrentamientos mediáticos que la persiguieron durante años, además de la violencia que sufrió a manos de Ítalo Villaseca, situación que marcó profundamente su experiencia personal.

En su mensaje, Greissy Ortega expresó con sinceridad que muchas veces en la vida se tropieza más de una vez con la misma piedra, hasta que el destino obliga a tocar fondo y a tomar la difícil decisión de empezar desde cero. "Siempre habrá un pasado que nos persigue y nos lastima, hasta que tomamos la decisión de cerrar ese libro dañino que por tantos años nos siguió", escribió en su última publicación en su cuenta de Instagram.

Greissy Ortega llegó a ‘El Valor de la Verdad’ con el apoyo de su pareja, amigos y familiares

El día de la grabación, Greissy compartió un emotivo video antes de ingresar a los estudios donde se emitirá el programa. “Bueno, llegamos acá al canal de Panamericana. Vamos a grabar El Valor de la Verdad. De verdad que me siento súper ansiosa, pero decidida, como siempre. Así que acompáñenme en esta travesía”, dijo con evidente emoción. Más adelante, recalcó que lo hacía por sus hijos: “Estoy súper tranquila, yo lo hago por mis hijos, para que ellos también tengan una tranquilidad y que sepan que su mamá es muy fuerte”. A la pregunta sobre si tenía un mensaje para su hermana o quienes la criticaron, fue contundente: “No les puedo decir nada de ellos, pero solamente yo creo en mí y yo sé mi verdad, y es por ello que estoy acá”. Ese tono reafirma su decisión de no buscar confrontaciones, sino enfocarse en sí misma.

Greissy no estuvo sola en esta experiencia. En el mismo video se pudo ver a Eduardo Reyes, un amigo cercano que la acompañó en esta jornada tan importante: “Encantado de estar aquí, siendo parte de las compañías y amigo de Greissy Ortega. Bueno, acompañándola en cualquier cosa. Y estamos para apoyar”. También estuvo presente Estefany, su mejor amiga desde hace más de diez años, quien afirmó: “Siempre he estado con ella. He venido aquí a apoyarla en El Valor de la Verdad para darle las buenas vibras siempre”. Por supuesto, quien no podía faltar era su pareja, Randol Pastor, padre de su hijo y apoyo incondicional. “Hoy voy a acompañar al amor de mi vida, que es Greissy Ortega, la mamá de mi hijo. Se va a presentar en El Valor de la Verdad. Va a estar muy emocionante. Siempre decirle que la amo mucho y que le apoyo en todas las cosas que ella hace. Bueno, que le dé con todo, ¿no?”. Su presencia no solo confirmó la fortaleza de su relación, sino también la confianza plena que tiene en ella.

Greissy Ortega regresa a El Valor de la Verdad tras diez años y revela su transformación personal antes de sentarse en el sillón rojo

El ambiente antes de entrar al set estuvo cargado de emociones. Entre risas y bromas, incluso se escuchó la pregunta: “¿Hay algo que te va a sorprender sobre su vida de Greissy?”, a lo que Randol respondió con seguridad: “Yo sé toda su vida de mi amor y yo confío 100% en ella y no creo que nada me sorprenda”. Minutos después, la propia Greissy confirmó: “Bueno, estamos ya acá en el estudio de El Valor de la Verdad. Súper ansiosa, pero súper tranquila también porque ya, por lo menos, voy a desfogar toda mi verdad”. Estas frases reflejaron la mezcla de nervios y liberación que sentía antes de sentarse en el temido sillón rojo.

La narración de la promo fue aún más clara: “Hace diez años, Greissy Ortega estuvo en El Valor de la Verdad y era, en ese momento, una chiquilla irresponsable, rebelde, bastante desatinada. Ha pasado el tiempo y ella ha tenido que sobrevivir una serie de peripecias y episodios sumamente dolorosos para convertirse en la mujer que hoy es”. Esa presentación marcó el contraste entre su pasado y el presente, subrayando la transformación que ella misma quiere dar a conocer.