HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     
Espectáculos

La promesa de Greysi Ortega antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Hoy cierro ese capítulo"

A horas de su participación en ‘El Valor de la Verdad’, Greysi Ortega publico un mensaje en sus redes sociales en donde asegura que su participación en el programa marcará el cierre definitivo de una etapa marcada por conflictos.

Greysi Ortega regresa al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ con la intención de cerrar capítulos difíciles de su vida y presentar su versión de los hechos ante el público.
Greysi Ortega regresa al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ con la intención de cerrar capítulos difíciles de su vida y presentar su versión de los hechos ante el público. | Foto: Composición LR/ Instagram

Antes de su participación en ‘El Valor de la Verdad’, Greisy Ortega envió un mensaje cargado de reflexión y esperanza. La colombiana, conocida por haber estado envuelta en diversas polémicas públicas durante los últimos años, ahora quiere cerrar definitivamente una etapa de sufrimiento y controversia en su vida. Entre los pasajes más dolorosos de su historia, ella misma ha señalado las constantes peleas con su hermana Milena Zárate, con quien protagonizó enfrentamientos mediáticos que la persiguieron durante años, además de la violencia que sufrió a manos de Ítalo Villaseca, situación que marcó profundamente su experiencia personal.

En su mensaje, Greissy Ortega expresó con sinceridad que muchas veces en la vida se tropieza más de una vez con la misma piedra, hasta que el destino obliga a tocar fondo y a tomar la difícil decisión de empezar desde cero. "Siempre habrá un pasado que nos persigue y nos lastima, hasta que tomamos la decisión de cerrar ese libro dañino que por tantos años nos siguió", escribió en su última publicación en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Melissa Klug expone sorpresivos detalles del último encuentro que tuvo con Jefferson Farfán: "Tuvimos un acercamiento"

lr.pe

Greissy Ortega llegó a ‘El Valor de la Verdad’ con el apoyo de su pareja, amigos y familiares

El día de la grabación, Greissy compartió un emotivo video antes de ingresar a los estudios donde se emitirá el programa. “Bueno, llegamos acá al canal de Panamericana. Vamos a grabar El Valor de la Verdad. De verdad que me siento súper ansiosa, pero decidida, como siempre. Así que acompáñenme en esta travesía”, dijo con evidente emoción. Más adelante, recalcó que lo hacía por sus hijos: “Estoy súper tranquila, yo lo hago por mis hijos, para que ellos también tengan una tranquilidad y que sepan que su mamá es muy fuerte”. A la pregunta sobre si tenía un mensaje para su hermana o quienes la criticaron, fue contundente: “No les puedo decir nada de ellos, pero solamente yo creo en mí y yo sé mi verdad, y es por ello que estoy acá”. Ese tono reafirma su decisión de no buscar confrontaciones, sino enfocarse en sí misma.

Greissy no estuvo sola en esta experiencia. En el mismo video se pudo ver a Eduardo Reyes, un amigo cercano que la acompañó en esta jornada tan importante: “Encantado de estar aquí, siendo parte de las compañías y amigo de Greissy Ortega. Bueno, acompañándola en cualquier cosa. Y estamos para apoyar”. También estuvo presente Estefany, su mejor amiga desde hace más de diez años, quien afirmó: “Siempre he estado con ella. He venido aquí a apoyarla en El Valor de la Verdad para darle las buenas vibras siempre”. Por supuesto, quien no podía faltar era su pareja, Randol Pastor, padre de su hijo y apoyo incondicional. “Hoy voy a acompañar al amor de mi vida, que es Greissy Ortega, la mamá de mi hijo. Se va a presentar en El Valor de la Verdad. Va a estar muy emocionante. Siempre decirle que la amo mucho y que le apoyo en todas las cosas que ella hace. Bueno, que le dé con todo, ¿no?”. Su presencia no solo confirmó la fortaleza de su relación, sino también la confianza plena que tiene en ella.

Este es el último post de Greysi Ortega en donde promete que hoy cerrara un capítulo en su vida. Foto: Instagram

Este es el último post de Greysi Ortega en donde promete que hoy cerrara un capítulo en su vida. Foto: Instagram

PUEDES VER: Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

lr.pe

Greissy Ortega regresa a El Valor de la Verdad tras diez años y revela su transformación personal antes de sentarse en el sillón rojo

El ambiente antes de entrar al set estuvo cargado de emociones. Entre risas y bromas, incluso se escuchó la pregunta: “¿Hay algo que te va a sorprender sobre su vida de Greissy?”, a lo que Randol respondió con seguridad: “Yo sé toda su vida de mi amor y yo confío 100% en ella y no creo que nada me sorprenda”. Minutos después, la propia Greissy confirmó: “Bueno, estamos ya acá en el estudio de El Valor de la Verdad. Súper ansiosa, pero súper tranquila también porque ya, por lo menos, voy a desfogar toda mi verdad”. Estas frases reflejaron la mezcla de nervios y liberación que sentía antes de sentarse en el temido sillón rojo.

La narración de la promo fue aún más clara: “Hace diez años, Greissy Ortega estuvo en El Valor de la Verdad y era, en ese momento, una chiquilla irresponsable, rebelde, bastante desatinada. Ha pasado el tiempo y ella ha tenido que sobrevivir una serie de peripecias y episodios sumamente dolorosos para convertirse en la mujer que hoy es”. Esa presentación marcó el contraste entre su pasado y el presente, subrayando la transformación que ella misma quiere dar a conocer.

Notas relacionadas
¿Quién es Greissy Ortega, invitada de El valor de la verdad?

¿Quién es Greissy Ortega, invitada de El valor de la verdad?

LEER MÁS
La vez que Greysi Ortega estuvo en 'EVDLV' y confeso que tenía una relación con Edwin Sierra cuando Milena Zárate estaba embarazada

La vez que Greysi Ortega estuvo en 'EVDLV' y confeso que tenía una relación con Edwin Sierra cuando Milena Zárate estaba embarazada

LEER MÁS
Milena Zárate revela fuertes detalles de su distanciamiento con Greissy Ortega: "Me mandó a amenazar de muerte"

Milena Zárate revela fuertes detalles de su distanciamiento con Greissy Ortega: "Me mandó a amenazar de muerte"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

LEER MÁS
Paco Bazán explota por comentarios sobre posible ampay de Susana Alvarado en 'Magaly TV, la firme' con otro hombre

Paco Bazán explota por comentarios sobre posible ampay de Susana Alvarado en 'Magaly TV, la firme' con otro hombre

LEER MÁS
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota