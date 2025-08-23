Maju Mantilla recibe conmovedor gesto en vivo de sus compañeros de 'Arriba mi gente' tras separación: "Somos familia"
Maju Mantilla se ausentó de 'Arriba mi gente' tras confirmarse su separación de Gustavo Salcedo. Sus compañeros le dedicaron una emotiva muestra de cariño en plena transmisión.
La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo generó un fuerte impacto en el ámbito del espectáculo nacional. Luego del comunicado publicado por el empresario el pasado 20 de agosto, en el que oficializó el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo 2004, las reacciones no se hicieron esperar, tanto en redes sociales como en televisión. Al día siguiente, su ausencia en el programa 'Arriba mi gente' llamó la atención.
Los conductores Fernando Díaz y Santi Lesmes abordaron el tema en el inicio del programa matutino de Latina. Ambos aprovecharon el espacio para enviar un mensaje público de apoyo a su compañera y amiga. Tula Rodríguez, quien estuvo presente como reemplazo momentáneo, también se sumó al emotivo gesto.
Santi Lesmes expresa solidaridad con Maju Mantilla
El conductor Santi Lesmes tomó la palabra para dirigirse a la audiencia y explicar la ausencia de Maju Mantilla. En un tono empático, reconoció que no podían actuar como si no hubiese ocurrido nada, refiriéndose directamente al comunicado que Gustavo Salcedo hizo público horas antes. "Este programa, ‘Arriba mi gente’, es un programa que conduce Maju Mantilla. Como verán, el día de hoy, no nos acompaña y como se sabe y se ha hecho viral, el día de ayer, su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales", expresó.
Asimismo, el conductor recalcó que el vínculo entre ellos va más allá de lo profesional: “No somos sus compañeros, somos su familia”, dijo con firmeza. A su lado, Fernando Díaz se mostró igualmente conmovido y, sin emitir muchas palabras, reafirmó su apoyo levantando el brazo y enviando un mensaje directo a la cámara: “Abrazos, reina”.
Tula Rodríguez asume la conducción
Ante la ausencia de Maju Mantilla, la conducción del programa fue asumida por Tula Rodríguez, quien anteriormente compartió set con la exreina de belleza en el espacio 'En boca de todos'. Durante la transmisión, Rodríguez también dedicó unas sentidas palabras a su colega y amiga.
“Por mi parte, como amigas que somos, pues aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo, amiga, con todo menos miedo”, expresó Tula en vivo, reforzando la cercanía que mantiene con Maju más allá de las cámaras.