Gustavo Salcedo pediría la mitad de los bienes con Maju Mantilla tras oficializar ruptura, según Pati Lorena

Gustavo Salcedo oficializó su separación de Maju Mantilla la noche del miércoles 20 de agosto mediante un comunicado en sus historias de Instagram. En su anuncio, el deportista informó que llegó a una conciliación firmada con la madre de sus dos hijos.

Sin embargo, según Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, las cosas podrían complicarse para la exmiss mundo 2004, ya que Salcedo le reclamaría los bienes que la pareja obtuvo durante los más de 10 años que duró su matrimonio.

"Ahora este (Gustavo Salcedo) seguramente se va a querer quedar con la mitad porque la Maju en algún momento dijo: ‘Tengo que trabajar porque nosotros pagamos 50/50′“, aseguró la exproductora durante una trasmisión en vivo por TikTok.

PUEDES VER: Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

Exproductora expone presunta lista de bienes que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tendrían juntos

Las declaraciones de Pati Lorena han llamado bastante la atención desde que Gustavo Salcedo comunicó su ruptura con Maju Mantilla. La exproductora realizó un live en TikTok, donde aseguró que la exreina de belleza no conduciría su programa “Arriba mi gente’ el jueves 21, debido a que estaba triste por el anuncio hecho por el padre de sus hijos. Justamente eso ocurrió, y Tula Rodríguez la reemplazó en la conducción.

Ahora, Pati Lorena afirmó que Gustavo Salcedo reclamaría a la exmodelo los bienes económicos que tienen en común y expuso la presunta lista de propiedades que ambos poseen y que el deportista quiere de vuelva. “Ahora la Maju también se tendrá que preocupar de sus propiedades porque creo que tienen como hotel, la casa de playa, la casa donde viven y todo", indicó.

PUEDES VER: Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Gustavo Salcedo eliminó comunicado donde anunciaba su separación de Maju Mantilla

¿Se arrepintió y busca reconciliarse? Fue la pregunta que se hicieron los usuarios al notar que Gustavo Salcedo eliminó el comunicado donde anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. El exdeportista lo compartió en sus historias de Instagram el miércoles 20 y fue borrado la tarde del jueves 21.

Sin embargo, no se sabe la razón exacta ya que tanto Salcedo como la exmodelo han decidido no brindar declaraciones al respecto. Por otra parte, los cibernautas le han mostrado todo su apoyo a la exreina de belleza en este difícil momento que podría estar atravesando a raíz del fin de su relación.