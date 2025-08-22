HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Entretenimiento

Gustavo Salcedo pediría la mitad de los bienes con Maju Mantilla tras oficializar ruptura, según Pati Lorena

“Maju ahora se tendrá que preocupar de sus propiedades”, afirmó la exproductora de Gisela Valcárcel durante una transmisión en vivo por TikTok sobre la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. 

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtieron en novios en el 2004. Foto: Instagram.
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtieron en novios en el 2004. Foto: Instagram.

Gustavo Salcedo oficializó su separación de Maju Mantilla la noche del miércoles 20 de agosto mediante un comunicado en sus historias de Instagram. En su anuncio, el deportista informó que llegó a una conciliación firmada con la madre de sus dos hijos.

Sin embargo, según Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, las cosas podrían complicarse para la exmiss mundo 2004, ya que Salcedo le reclamaría los bienes que la pareja obtuvo durante los más de 10 años que duró su matrimonio.

"Ahora este (Gustavo Salcedo) seguramente se va a querer quedar con la mitad porque la Maju en algún momento dijo: ‘Tengo que trabajar porque nosotros pagamos 50/50′“, aseguró la exproductora durante una trasmisión en vivo por TikTok.

PUEDES VER: Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

lr.pe

Exproductora expone presunta lista de bienes que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tendrían juntos

Las declaraciones de Pati Lorena han llamado bastante la atención desde que Gustavo Salcedo comunicó su ruptura con Maju Mantilla. La exproductora realizó un live en TikTok, donde aseguró que la exreina de belleza no conduciría su programa “Arriba mi gente’ el jueves 21, debido a que estaba triste por el anuncio hecho por el padre de sus hijos. Justamente eso ocurrió, y Tula Rodríguez la reemplazó en la conducción.  

Ahora, Pati Lorena afirmó que Gustavo Salcedo reclamaría a la exmodelo los bienes económicos que tienen en común y expuso la presunta lista de propiedades que ambos poseen y que el deportista quiere de vuelva. “Ahora la Maju también se tendrá que preocupar de sus propiedades porque creo que tienen como hotel, la casa de playa, la casa donde viven y todo", indicó.

PUEDES VER: Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

lr.pe

Gustavo Salcedo eliminó comunicado donde anunciaba su separación de Maju Mantilla

¿Se arrepintió y busca reconciliarse? Fue la pregunta que se hicieron los usuarios al notar que Gustavo Salcedo eliminó el comunicado donde anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. El exdeportista lo compartió en sus historias de Instagram el miércoles 20 y fue borrado la tarde del jueves 21.

Sin embargo, no se sabe la razón exacta ya que tanto Salcedo como la exmodelo han decidido no brindar declaraciones al respecto. Por otra parte, los cibernautas le han mostrado todo su apoyo a la exreina de belleza en este difícil momento que podría estar atravesando a raíz del fin de su relación.  

Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

LEER MÁS
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

LEER MÁS
Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

LEER MÁS
Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

LEER MÁS
Maju Mantilla se ausenta nuevamente de ‘Arriba mi gente’ tras su separación y reconocida periodista ocupa su lugar

Maju Mantilla se ausenta nuevamente de ‘Arriba mi gente’ tras su separación y reconocida periodista ocupa su lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Entretenimiento

Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

Maju Mantilla se ausenta nuevamente de ‘Arriba mi gente’ tras su separación y reconocida periodista ocupa su lugar

Magaly Medina le dice de todo a Paul Vega por rechazar a niña que le pidió una foto: “El daño está hecho”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota