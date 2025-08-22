Gustavo Salcedo terminó su relación de 12 años con Maju Mantilla mediante un comunicado a través de su cuenta de Instagram. | Foto: composición LR/ Instagram/

Gustavo Salcedo publicó un comunicado donde dio por terminado los 12 años de matrimonio que tuvo con Maju Mantilla. Este anuncio no fue compartido en sus redes sociales por la ex miss Universo, por el contrario, ella se mantuvo en silencio y continúa sin dar declaraciones. Ante esta noticia, diversas personalidades mostraron su apoyo a Maju, entre ellos, Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes indicaron en su programa 'Amor y fuego' que estaban de su lado.

El deportista anunció el fin de su matrimonio el 20 de agosto y un día después eliminó el post que comunicó la separación, lo que generó gran controversia en el mundo del espectáculo peruano. Los conductores de 'Amor y fuego' aludieron a un 'nuevo ampay' que llevó a Salcedo a hacer pública su ruptura con Mantilla "dos años después de la visita al sauna".

Rodrigo González y Gigi Mitre se van con todo contra Gustavo Salcedo

Rodrigo y Gigi utilizaron su programa para dar a conocer lo "raro" que les pareció que Gustavo Salcedo utilizara su cuenta de Instagram para mostrar un comunicado de la separación donde solo salía su firma y no la de Maju Mantilla.

"Me parece raro que él lo haga y no ella. ¿Por qué él tiene que dar el comunicado? ¿Qué cosa es él? Él es el esposo de alguien conocida, pero él no es conocido", sentenció Rodrigo González en el programa. "No han quedado juntos en lanzar eso. El comunicado es otro caso, si Maju no lo repostea, es solo de él. Pobre la Maju", indicó Gigi Mitre.

“Para mí, ella no está de acuerdo, aunque salga a decir: ‘Sí, yo sí estoy de acuerdo’. Ya que él lo ha hecho solo, firmó solo y no es el personaje público. ¿Cuál es su apuro? A menos que ya esté de la mano con otra públicamente”, insinuó Gigi.

Asimismo, Rodrigo no dudó en 'atacar' a Salcedo tras sus recientes acciones contra Maju. "Yo lo veo a él y lo veo el típico pendejerazo, que te da vuelta y media, piquito de oro, florerazo, que se sabe guapo, que te envuelve”, señaló el conductor.

Conductores de 'Amor y fuego' están de lado de Maju

En el programa, ambos conductores Rodrigo y Gigi también dieron a conocer su apoyo a Maju Mantilla en la difícil situación que enfrenta. Al respecto, le dieron algunos mensajes para sobrellevar este momento.

"Espero que Maju tenga buenos amigos, buena gente en familia, alguien que la agarre en estos momentos y le tenga todo lo que se debe decir y la ayude a salir adelante... Ya has tenido dos años remándole. Ya es hora de que cierres... Maju, en esta estamos contigo", sentenció el popular 'Peluchín'.