Entretenimiento

Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

“No sabía nada, no ha dormido y está triste” afirmó la exproductora de Gisela Valcárcel, al detallar que Maju Mantilla se habría enterado del anuncio de ruptura de Gustavo Salcedo durante el programa de Magaly Medina.  

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron casados por más de 10 años y tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron casados por más de 10 años y tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.

Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, exmiss mundo peruana, la noche del miércoles 20 de agosto a través de sus redes sociales. La noticia no solo dejó en shock a Magaly Medina, quien compartió en vivo el comunicado en su programa, sino que también habría tomado por sorpresa a la propia Maju, quien se habría enterado de la noticia al mismo tiempo que los televidentes, según aseguró la exproductora, Pati Lorena.

“La Maju no sabía. Estaba sorprendida, anoche, triste. Mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche. Tanto así que hoy día no va a ir a su programa. En la noche llamaron a Tula para que la reemplace”, relató la exproductora de Gisela Valcárcel en un live de TikTok.

Lo dicho por Pati Lorena terminó confirmándose la mañana del jueves 21, ya que el programa de Latina ‘Arriba mi gente’, donde Maju Mantilla es conductora, no se presentó. En su lugar apareció Tula Rodríguez y, aparentemente, continuará durante los siguientes días.

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

lr.pe

Maju se habría enterado del comunicado de Gustavo Salcedo mientras estaba sola en su cama

Según Pati Lorena, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo realizaron hace poco un viaje familiar junto a sus hijos, en el que nunca hablaron de una separación. Por esa razón, el comunicado de Salcedo habría sorprendido a la exreina de belleza, quien se enteró del fin de su matrimonio de más de 10 años a través del programa de Magaly Medina, mientras estaba recostada sola en su cama.

“Estaba así en su camita sola y cuando de repente Magaly dio la noticia. Sí, todas nos enteramos, incluida la Maju. Que la Maju no sabía nada”, declaró, añadiendo también que la conductora de TV no pudo dormir debido a la profunda tristeza.

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

lr.pe

Los hijos de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tampoco sabían nada, según Pati Lorena

La decisión de Gustavo Salcedo de poner fin a su matrimonio con Maju Mantilla no habría sido conversada previamente con los dos hijos que tienen en común, según Pati Lorena, quien aseguró contar con fuentes cercanas a la familia.  

“No han hablado ni con los hijos. Supongo que ahora le explicarán a esos niños”, explicó la exproductora, lo que generó un sinfín de comentarios de usuarios en redes, quienes le expresaron su apoyo a la exmodelo trujillana.

Cabe recordar que Gustavo Salcedo, deportista de alto nivel que representó al Perú en competencias internacionales, se casó con Maju Mantilla en 2011 en Trujillo. Ambos se conocieron en una sesión fotográfica tras la victoria de la peruana en el certamen Miss Mundo 2004.

