Espectáculos

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

Solo pocas horas antes de que Gustavo Salcedo anunciara el final definitivo de su matrimonio con Maju Mantilla, salió a la luz un amoroso video de ambos. Usuarios en redes mostraron su desconcierto ante las imágenes.

Gustavo Salcedo anunció su separación de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/ YouTube/Captura/Instagram
Gustavo Salcedo anunció su separación de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/ YouTube/Captura/Instagram

Pocas horas antes de que Gustavo Salcedo sorprendiera al anunciar públicamente su separación de Maju Mantilla, un video compartido en la cuenta de Instagram del hospedaje que ambos administran en Zorritos, Bungalows en Zorritos · Aquamare, llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes, la pareja aparece sonriente y en un ambiente distendido, transmitiendo una aparente armonía que contrastaba por completo con la inesperada noticia que llegaría después. La publicación desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, ya que nadie imaginaba que ese sería uno de los últimos registros públicos de la pareja antes de confirmar el fin de su matrimonio.

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo, empresario y exdeportista olímpico, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar el cierre de su relación con Maju Mantilla, con quien compartió dos décadas de vida en común. “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino”, escribió escuetamente, sin brindar mayores detalles. La noticia generó gran repercusión en la farándula peruana y motivó reacciones de figuras como Magaly Medina, quien no dudó en resaltar el silencio que ha mantenido hasta el momento la exreina de belleza.

PUEDES VER: Maju Mantilla revela cómo sus familiares se salvaron de la tragedia en Trujillo: 'Iban a comer en el patio de comidas, pero se desanimaron'

lr.pe

Maju Mantilla y su esposo: el sorpresivo video horas antes de su separación

El video que desató la sorpresa entre los seguidores de la modelo Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fue publicado en la cuenta de Instagram del hospedaje Bungalows en Zorritos · Aquamare, negocio que ambos administran desde hace años. En las imágenes, se aprecia a la pareja compartiendo un desayuno frente al mar, riendo, mirándose con complicidad y disfrutando de un momento íntimo y romántico. La secuencia culmina con una toma de Maju sonriendo serenamente a la cámara, proyectando una escena de aparente estabilidad y armonía.

Sin embargo, la publicación adquirió otro matiz tras el anuncio de la separación, hecho apenas unas horas después por Gustavo Salcedo en su cuenta personal. La coincidencia temporal generó desconcierto entre los usuarios, quienes no tardaron en expresar sus reacciones en redes sociales.

Algunos comentarios recogidos por el portal 'Instarándula' resumían el sentir general: “Pero hace 4 horas subieron ese video en la página de su hospedaje”, mientras que otros cuestionaban si se trataba de una estrategia: “¿Marketing?”, “No entiendo”. La desconexión entre lo que mostraba el video y la posterior declaración de ruptura de Maju Mantilla y su esposo dejó muchas preguntas sin respuesta.

