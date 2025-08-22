Tras conocerse que Gustavo Salcedo publicó en su cuenta de Instagram el comunicado de su separación con Maju Mantilla, diversas personalidades de la farándula peruana se han mostrado en apoyo con la ex miss mundo. Ese es el caso de 'Majo con sabor', quien a través del programa 'Entrometidos' aseguró que la presentadora y modelo era una de las personas "más buenas del medio" y que "había luchado" por su familia.

El mensaje que publicó el deportista Salcedo, en la noche del miércoles 20 de agosto, indicaba que había llegado a una conciliación firmada con la madre de sus dos hijos. Sin embargo, Pati Lorena, ex productora de Gisela Valcárcel, indicó que Maju no sabía nada y que se enteró de la ruptura viendo las noticias.

Maju Mantilla "luchó" por su familia, según 'Majo con sabor'

'Majo con sabor' no se quedó callada tras conocerse la separación de Maju Mantilla con Salcedo tras 12 años de relación. La tiktoker se pronunció sobre la decisión que tuvo Maju cuando perdonó la infidelidad del padre de sus hijos cuando fue descubierto en un 'ampay' por Magaly.

"Maju es una chica bien buena. Ella lo que ha querido hacer es intentar, en verdad, es mantener la relación, la familia tan bonita que tenían. Entonces, la ha querido luchar, más que por imagen, es porque es una persona muy buena", indicó María José.

Asimismo, Gian Piero Díaz también mostró su apoyo a Maju: "Ella es dulce, linda, buena y, en este caso en particular, la debe haber peleado, pero ojo que siempre en una pareja uno intenta más que el otro y si tomas una decisión tienes que darlo absolutamente todo y no puedes quedarte en un punto y medio", indicó Día.