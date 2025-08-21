Mariana de la Vega es la mujer ampayada con el exesposo de Maju Mantilla en 2023. | Foto: Composición LR/La República/El Popular

Mariana de la Vega es la mujer ampayada con el exesposo de Maju Mantilla en 2023. | Foto: Composición LR/La República/El Popular

La inesperada separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando repercusiones en el ámbito de la farándula peruana. Luego de que el empresario anunciara en sus redes sociales el final de su matrimonio con la conductora de televisión, una de las personas que volvió a estar en el centro de atención fue Mariana de la Vega, la joven con quien Salcedo fue ampayado en 2023.

De la Vega, quien había mantenido bajo perfil tras el escándalo mediático de aquel año, reapareció recientemente con un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta en medio del proceso de separación. Su publicación, de corte reflexivo, reavivó las especulaciones en torno a su vínculo con el deportista.

Mariana de la Vega comparte un post sobre educación en los hijos en Instagram tras ruptura de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. Foto: Instagram

PUEDES VER: Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Mariana de la Vega y su mensaje en redes sociales

En su más reciente publicación, Mariana de la Vega compartió una frase sobre la educación y los valores transmitidos a los hijos, cuestionando la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. “¿Qué les enseñamos a un niño cuando le decimos ‘algo está mal’ pero nosotros mismos lo hacemos?”, escribió, acompañando el texto con un emoji acalorado.

Aunque no mencionó nombres ni hizo referencia directa a la situación de Salcedo y Mantilla, el mensaje generó diversas interpretaciones. Usuarios en redes sociales relacionaron sus palabras con el anuncio de separación del matrimonio, recordando que De la Vega fue vinculada sentimentalmente con el empresario tras ser captada en el ingreso a un hotel limeño en 2023, episodio que ambos minimizaron asegurando que se trataba de un encuentro deportivo.

PUEDES VER: El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

¿Quién es Mariana de la Vega?

Mariana de la Vega es una joven deportista peruana que saltó a la escena pública luego de ser vinculada con Gustavo Salcedo. Según reveló el programa Magaly TV La Firme, la joven mantiene un estilo de vida alternativo, al que describieron como "medio hippie”, aunque también es conocida por compartir en redes sociales fotografías de sesiones artísticas y de modelaje.

Su entorno personal la conecta con diversas figuras del espectáculo local. Ha sido relacionada sentimentalmente con Jaime Lobatón, amigo cercano de Paolo Guerrero y Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, y además aparece en fotografías con personalidades como Angie Arizaga y Miguel Hidalgo. Entre sus seguidores en redes también destacan nombres como Ale Venturo, Giacomo Bocchio, Adrián Zela, Lesly Castillo, Stefano Tosso y Macarena Gastaldo, lo que refuerza su cercanía al círculo de la farándula nacional.