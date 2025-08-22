HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla se ausenta nuevamente de ‘Arriba mi gente’ tras su separación y reconocida periodista ocupa su lugar

En medio del revuelo por su separación de Gustavo Salcedo, Maju Mantilla se ausentó por segunda vez de 'Arriba mi gente' y fue reemplazada por una exconductora del programa.

Maju Mantilla no estuvo en 'Arriba mi gente' este viernes 22 de agosto. Foto: Composición LR/Latina/AméricaTV
Maju Mantilla no estuvo en 'Arriba mi gente' este viernes 22 de agosto. Foto: Composición LR/Latina/AméricaTV | latina/americatv

Maju Mantilla atraviesa días difíciles tras la separación que hizo pública su esposo, Gustavo Salcedo, luego de una larga relación y sus hijos en común. La conductora de televisión ha optado por mantenerse en silencio y, al parecer, decidió alejarse momentáneamente de las pantallas. Este viernes 22 de agosto llamó la atención su ausencia en ‘Arriba mi gente’, siendo la segunda vez consecutiva que no participa en el programa.

Ante esta situación, la producción del matutino recurrió a la periodista Karina Borrero, exconductora del espacio, para cubrir el lugar de Maju. Durante la emisión, sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes le dieron la bienvenida sin referirse a la polémica en torno a la vida privada de Mantilla. Borrero, por su parte, saludó al público con entusiasmo y continuó la agenda del programa sin tocar el delicado tema.

PUEDES VER: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron juntos en Argentina dos días antes de ruptura: Magaly Medina expone registros migratorios

lr.pe

Maju Mantilla no apareció en 'Arriba mi gente' tras el anuncio de su separación

El jueves 21 de agosto, la expectativa estaba puesta en que Maju Mantilla se pronunciara en ‘Arriba mi gente’, luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, anunciara un día antes mediante un comunicado el fin de su matrimonio. Sin embargo, la exMiss Mundo no se presentó en el set, y su ausencia no pasó desapercibida entre la audiencia.

En su lugar, la conducción estuvo a cargo de Tula Rodríguez, quien no dudó en enviarle un mensaje de aliento a su compañera frente a las cámaras. “Por mi parte, como amiga que somos, aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo amiga, con todo menos miedo”, expresó.

Por su parte, el conductor español Santi Lesmes también se pronunció sobre la separación de Maju y Gustavo. “No podemos ser ajenos y hacernos lo que no ocurre nada. Este programa 'Arriba mi gente' es un programa que conduce Maju Mantilla. Como verán, el día de hoy Maju no nos acompaña y como se sabe, su aún esposo Gustavo Salcedo publicó un comunicado en redes sociales. Ante eso, lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos solo sus compañeros, somos su familia. No nos va a acompañar hoy, esperamos que regrese pronto”, afirmó, enviando un gesto de apoyo a la modelo en nombre de todo el equipo.

Maju Mantilla se habría enterado de su separación por el porgrama de Magaly Medina

El comunicado en el que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio tras más de 10 años de relación habría sorprendido incluso a Maju Mantilla, según reveló Pati Lorena. En un live de TikTok, la exproductora de Gisela contó que la conductora de ‘Arriba mi gente’ no sabía nada de la decisión.

“La Maju no sabía. Estaba sorprendida, anoche, triste. Mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche. Tanto así que hoy día no va a ir a su programa. En la noche llamaron a Tula para que la reemplace”, relató Pati Lorena. Eso último se confirmó pues el jueves 21 de agosto, la exvedette estuvo en el magazine de Latina.

Además, Pati Lorena señaló que hace poco la pareja había realizado un viaje familiar junto a sus hijos, sin mencionar en ningún momento una separación. “Estaba así en su camita sola y cuando de repente Magaly dio la noticia. Sí, todas nos enteramos, incluida la Maju. Que la Maju no sabía nada”, declaró.

