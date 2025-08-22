HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Un video de Maju Mantilla habría revelado lo que pasaba en su matrimonio con Gustavo Salcedo. "Tu historia está mal contada", dijo.

Maju Mantilla habría dado señales de su separación con Gustavo Salcedo desde inicios de agosto.
Maju Mantilla habría dado señales de su separación con Gustavo Salcedo desde inicios de agosto. | composición LR

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue siendo el tema más comentado desde que el deportista anunció el fin del matrimonio el miércoles 20 de agosto. Mientras la exmiss mundo decidió guardar silencio, su exesposo eliminó la publicación en Instagram al día siguiente, lo que sorprendió a los seguidores con un posible arrepentimiento.

Todo parecía ir bien hasta que Salcedo publicó ese mensaje, el cual habría sorprendido a su aún esposa, según la exproductora Pati Lorena. Sin embargo, la exreina de belleza parece haber dado señales de una tensión en su matrimonio mucho antes que el deportista. "No fuiste tú, fui yo quien te dejó", dice Maju en un video en TikTok.

PUEDES VER: Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

lr.pe

"Esa historia está al revés"

Un video de Maju Mantilla, publicado el 2 de agosto, nos habría adelantado lo que estaba sucediendo en su matrimonio con Gustavo Salcedo. "Tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia está al revés", se le escucha a la conductora de 'Arriba Mi Gente'. Se trataría de la canción 'La Historia' de El Taiger.

Esta publicación fue celebrada por los usuarios en TikTok, ya que de ser cierta, sería Maju y no su exesposo quien habría decidido anunciar el fin de la relación. "Maju, el Perú está contigo", "Muy bien que lo hayas dejado", "La respuesta que necesitaba", "Ahora serás feliz", son algunos de los comentarios en el video de la exmiss mundo.

PUEDES VER: Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

lr.pe

Maju Mantilla inhabilita comentarios en Instagram y TikTok

La exreina de belleza ha decidido guardar silencio sobre el tema de la separación de Gustavo Salcedo, así que limitó el acceso a comentarios en sus redes sociales.

Asimismo, Tula Rodríguez reemplazó a la conductora en el programa 'Arriba mi gente', quien, junto a Santi Lesmes, no dudaron en enviarle mensajes de apoyo en vivo. "Sabemos que no son momentos fáciles, estamos contigo y te esperamos pronto", expresaron.

