La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue siendo el tema más comentado desde que el deportista anunció el fin del matrimonio el miércoles 20 de agosto. Mientras la exmiss mundo decidió guardar silencio, su exesposo eliminó la publicación en Instagram al día siguiente, lo que sorprendió a los seguidores con un posible arrepentimiento.

Todo parecía ir bien hasta que Salcedo publicó ese mensaje, el cual habría sorprendido a su aún esposa, según la exproductora Pati Lorena. Sin embargo, la exreina de belleza parece haber dado señales de una tensión en su matrimonio mucho antes que el deportista. "No fuiste tú, fui yo quien te dejó", dice Maju en un video en TikTok.

"Esa historia está al revés"

Un video de Maju Mantilla, publicado el 2 de agosto, nos habría adelantado lo que estaba sucediendo en su matrimonio con Gustavo Salcedo. "Tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia está al revés", se le escucha a la conductora de 'Arriba Mi Gente'. Se trataría de la canción 'La Historia' de El Taiger.

Esta publicación fue celebrada por los usuarios en TikTok, ya que de ser cierta, sería Maju y no su exesposo quien habría decidido anunciar el fin de la relación. "Maju, el Perú está contigo", "Muy bien que lo hayas dejado", "La respuesta que necesitaba", "Ahora serás feliz", son algunos de los comentarios en el video de la exmiss mundo.

Maju Mantilla inhabilita comentarios en Instagram y TikTok

La exreina de belleza ha decidido guardar silencio sobre el tema de la separación de Gustavo Salcedo, así que limitó el acceso a comentarios en sus redes sociales.

Asimismo, Tula Rodríguez reemplazó a la conductora en el programa 'Arriba mi gente', quien, junto a Santi Lesmes, no dudaron en enviarle mensajes de apoyo en vivo. "Sabemos que no son momentos fáciles, estamos contigo y te esperamos pronto", expresaron.