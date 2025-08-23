Leslie Shaw se incomoda con reporteros en fiesta de Zully y lanza tajante mensaje: “Déjenme en paz”

La cantante Leslie Shaw mostró incomodidad tras asistir al cumpleaños de la tiktoker Zully. Esto se produjo cuando la intérprete de 'Hay niveles' fue abordada por reporteros de los programas de espectáculos y no ocultó su molestia. Como se sabe, el cumpleaños de la streamer Zully convocó a decenas de influencers y también personas de prensa, quienes lograron la autorización de la cumpleañera de grabar el evento.

Leslie Shaw molesta con la prensa en el cumpleaños de Zully

El último jueves 21 de agosto, la streamer Zully celebró sus 20 años con una sorprendente fiesta que reunió a personajes de la farándula y del ámbito digital. Algunos personajes que se presentaron son las integrantes del grupo Son Tentación, orquesta Candela, Flavia Laos, Diealis, Sacha, Glogloking, Leslie Shaw, entre otros.

De esta forma, la cantante de 'Pendejerete' fue abordada por reporteros, entre ellos personal de 'Amor y fuego'. Pero Leslie Shaw no dudó en mostrar su fuerte incomodidad y solicitó que mejor entrevisten a otras personas de la farándula. "Ay, no, ¿Ustedes también van a estar en la fiesta? ¡Ay, qué flojera! ¡Ya no molesten! ¡Hay que pesados! Ya otro día, ya caraj*, déjenme en paz. ¡Qué pesados! ¿No hay más artistas?", cuestionó.

Usuarios reaccionan sobre el comportamiento de Leslie Shaw en fiesta

Tras la viralización del hecho, muchos usuarios y fans no tardaron en reaccionar sobre la acción de Leslie Shaw. Algunos manifestaron que la cantante se caracteriza por no callarse ante nada y otros le pidieron un poquito de humildad.

"Leslie siendo Leslie", "Si no quiere que la siga la prensa, entonces que se quede en su casa", "Ella es diva", "Está en todo su derecho de no responder, así que no la critiquen", "Es única", "Es todo un personaje", describieron usuarios en TikTok.