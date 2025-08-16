HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Espectáculos

Leslie Shaw presenta tema 'inédito', pero Alejandra Pascucci revela que canción fue grabada hace 12 años: "Eso es un cover"

La exintegrante de Ángeles de fuego aseguró que 'Tanto amarnos tanto' fue grabada por ella hace 12 años y calificó el lanzamiento de Leslie Shaw como un simple “cover”.

Leslie Shaw estreno su canción 'Tanto amarnos tanto'. Foto: composición LR/difusión/Instagram/
Leslie Shaw estreno su canción 'Tanto amarnos tanto'. Foto: composición LR/difusión/Instagram/

Leslie Shaw estrenó recientemente el videoclip de su nueva canción 'Tanto amarnos tanto', una colaboración con el reconocido grupo de cumbia Armonía 10 que, incluso, contó con la participación de Xiomy Kanashiro como actriz. El lanzamiento fue presentado como un tema totalmente inédito dentro de la carrera de la cantante peruana; sin embargo, la polémica no tardó en aparecer.

La exintegrante de Ángeles de fuego, Alejandra Pascucci, sorprendió al asegurar que esa misma canción le fue regalada por el compositor Alex Muñoz y que ella misma la grabó hace más de 12 años. “A mí me dijo que no, que la canción estaba libre, que no la había cantado otro artista y yo confié en él”, señaló Leslie Shaw tras ser consultada por la originalidad del tema.

PUEDES VER: Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: 'Sinvergüenzas'

lr.pe

Alejandra Pascucci asegura que tema de Leslie Shaw es cover y canción lo interpretó hace 12 años

Tras la difusión del videoclip oficial, Alejandra Pascucci publicó un video desde Estados Unidos para dejar en claro que Tanto amarnos tanto no es un lanzamiento inédito, sino una canción que ella grabó hace 12 años. Según indicó la cantante, Alex Muñoz le cedió el tema y se lo entregó personalmente.

“Desafortunadamente, fue mal informada, fue engañada, y ella simplemente grabó una canción que ya se había grabado hace años en su estilo”, declaró Alejandra Pascucci. Además, precisó que no tiene responsabilidad alguna en la polémica. “Yo no tengo la culpa de que se hayan olvidado que me regalaron la canción, ni de que olvidaran registrarla para cobrar sus regalías. Para muchas personas, eso vendría a ser un cover”.

Ante el revuelo, el propio compositor Alex Muñoz ofreció disculpas públicas a Leslie Shaw durante la conferencia de prensa del lanzamiento del videoclip. “Quiero pedirle disculpas públicas a Leslie porque este fue un error de mi parte. No recuerdo en qué momento se grabó esa canción y tampoco di autorización para que se subiera a YouTube”, afirmó el autor.

PUEDES VER: Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: 'Llegó Navidad'

lr.pe

Leslie Shaw y sus críticas a los artistas que hace covers

La controversia ha llamado aún más la atención porque Leslie Shaw ha manifestado en anteriores ocasiones su rechazo a los artistas que hacen covers. A lo largo de entrevistas y publicaciones en redes, la intérprete de 'La Faldita' ha sido contundente en señalar que versionar canciones de otros músicos no demuestra talento real ni aporta valor artístico. “En verdad, los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque es robar”, declaró en una ocasión.

Incluso, no dudó en minimizar la carrera musical de Yahaira Plasencia, señalando que no la consideraba una artista de verdad por interpretar temas ajenos. “¿Yahaira? ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto”, afirmó, insistiendo en que el verdadero mérito está en crear contenido propio.

