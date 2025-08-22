Zully, conocida influencer, realizó su cumpleaños a lo grande e invitó a diversas personalidades de TikTok y de Kick. Precisamente, un hecho curioso llamó la atención cuando los invitados a su fiesta se acercaron para darle sus respectivos regalos.

Por lo que, la influencer conocida como 'Mamá ballena' le regaló un juego de ollas de color rosado que fue recibido por Zully con mucha sorpresa. "Wao son unas ollas chiqui", comentó la influencer. El clip se ha viralizado y muchos usuarios lo han comentado. "Es un excelente regalo".

Zully es sorprendida al recibir juego de ollas como regalo en su cumpleaños

El juego de olla que recibió la influencer Zully como regalo durante la fiesta de su cumpleaños ha llamado la atención de diversos usuarios en TikTok. Aunque, 'Mamá ballena' siempre acostumbra a regalar sus ollas en cada fiesta de los influencers, muchos en redes han resaltado la gran utilidad de recibir este tipo de obsequios. Por ejemplo, Lucila Peña escribió, "Si buen regalo".

"Regalo perfecto porque Zuu siempre hace contenido de cocina", resaltó Milu en el clip viral. La tiktoker Zully festejó su cumpleaños este último jueves 21 de agosto en Chorrillos. Hasta la fiesta llegaron diversos influencers de TikTok, Kick que, además, transmitieron todo el evento.

¿Quién es Zully?

Zully es una creadora de contenido peruana que tiene popularidad en TikTok y Kick. La joven fue protagonista de varias polémicas, como la vez que amenazó a un policía de 'funarlo'. Así también, cuando la plataforma china bloqueó sus transmisiones en vivo hasta el 2030.