HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Streamers

Influencer Zully es sorprendida al recibir juego de ollas en su cumpleaños y en redes dicen: "Regalos que me gustarían"

La influencer Zully, celebró su cumpleaños a lo grande y con invitados de TikTok y Kick. Precisamente fue sorprendida con inesperado regalo: un juego de ollas rosadas y en redes sociales lo celebran.

Influencer Zully es sorprendida al recibir de regalo un juego de ollas.
Influencer Zully es sorprendida al recibir de regalo un juego de ollas. | Foto: Composición LR/Zully Kick.

Zully, conocida influencer, realizó su cumpleaños a lo grande e invitó a diversas personalidades de TikTok y de Kick. Precisamente, un hecho curioso llamó la atención cuando los invitados a su fiesta se acercaron para darle sus respectivos regalos.

Por lo que, la influencer conocida como 'Mamá ballena' le regaló un juego de ollas de color rosado que fue recibido por Zully con mucha sorpresa. "Wao son unas ollas chiqui", comentó la influencer. El clip se ha viralizado y muchos usuarios lo han comentado. "Es un excelente regalo".

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios se quiebra por no haber asistido al cumpleaños de Zully: "No me dejan salir"

lr.pe

Zully es sorprendida al recibir juego de ollas como regalo en su cumpleaños

El juego de olla que recibió la influencer Zully como regalo durante la fiesta de su cumpleaños ha llamado la atención de diversos usuarios en TikTok. Aunque, 'Mamá ballena' siempre acostumbra a regalar sus ollas en cada fiesta de los influencers, muchos en redes han resaltado la gran utilidad de recibir este tipo de obsequios. Por ejemplo, Lucila Peña escribió, "Si buen regalo".

"Regalo perfecto porque Zuu siempre hace contenido de cocina", resaltó Milu en el clip viral. La tiktoker Zully festejó su cumpleaños este último jueves 21 de agosto en Chorrillos. Hasta la fiesta llegaron diversos influencers de TikTok, Kick que, además, transmitieron todo el evento.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

lr.pe

¿Quién es Zully?

Zully es una creadora de contenido peruana que tiene popularidad en TikTok Kick. La joven fue protagonista de varias polémicas, como la vez que amenazó a un policía de 'funarlo'. Así también, cuando la plataforma china bloqueó sus transmisiones en vivo hasta el 2030.

Notas relacionadas
Influencer Valentino Palacios se quiebra por no haber asistido al cumpleaños de Zully: "No me dejan salir"

Influencer Valentino Palacios se quiebra por no haber asistido al cumpleaños de Zully: "No me dejan salir"

LEER MÁS
Repostera peruana hace marcianos de cerveza y las redes enloquecen: "Dos cajas, por favor"

Repostera peruana hace marcianos de cerveza y las redes enloquecen: "Dos cajas, por favor"

LEER MÁS
Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

LEER MÁS
Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

LEER MÁS
Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

LEER MÁS
'La Cobra' reacciona eufóricamente a la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador: ''No me duele''

'La Cobra' reacciona eufóricamente a la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador: ''No me duele''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Streamers

Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota