Valentino Palacios se quebró durante su en vivo de TikTok al enterarse de que no asistiría al cumpleaños de la influencer Zully. Al evento llegaron diversos personajes de TikTok y de Kick, sin embargo, el amigo de la conocida tiktoker no pudo acudir tras no recibir el permiso de su mamá 'La Fio'.

Aunque estaba muy animado de poder acudir al cumpleaños de Zully su mamá le comentó que no iría debido a sus compromisos laborales. Valentino Palacios pensaba acudir a la fiesta luego del programa 'Esto es guerra' donde actualmente trabaja. "Mamá por eso es que no me invitan a los cumpleaños", comentó.

Durante su en vivo en TikTok, Valentino Palacios contó muy emocionado a su público que iría al cumpleaños de Zully, sin embargo, su mamá le dijo que no acudiría debido a que al día siguiente tiene un evento de trabajo. "No se puede porque al día siguiente tienes que salir muy temprano a un evento que tienes".

Por lo que, "Tienes que dormir tus horas para que no estés con las ojeras ni nada", comentó su mamá. Sin embargo, el joven tiktoker entre lágrimas dijo que ni su mamá ni su abuela lo dejan salir. "Es que tú no me dejas ir. Yo quería ir al cumpleaños de Zully", comentó.

¿Quién es Zully?

Zully es una creadora de contenido peruana que tiene popularidad en TikTok y Kick. La joven fue protagonista de varias polémicas, como la vez que amenazó a un policía de 'funarlo'. Así también, cuando la plataforma china bloqueó sus transmisiones en vivo hasta el 2030.