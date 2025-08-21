HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly lanza fuertes criticas contra Marisol tras anunciar que demandará a Leslie Shaw: "Farandulera antigua, todo lo ven demanda"

Magaly Medina cuestionó a Marisol por advertir acciones legales contra Leslie Shaw y calificó su postura de exagerada. 

Magaly tilda de 'antigua' a Marisol por demanda a Leslie Shaw.
Magaly tilda de 'antigua' a Marisol por demanda a Leslie Shaw. | Foto: Composición LR

Magaly Medina utilizó su programa Magaly TV La Firme para pronunciarse sobre el enfrentamiento entre Marisol y Leslie Shaw. La conductora cuestionó la decisión de 'La Faraona' quien anunció recientemente una demanda contra la cantante de música urbana y la calificó de 'farandulera antigua'. Además, criticó que algunas figuras del espectáculo pretendan resolver cualquier discrepancia a través de procesos legales.

Marisol expreso por medio de sus redes sociales su intención de llevar a Leslie Shaw a los tribunales tras recibir comentarios que consideró ofensivos. Ante ello, Magaly advirtió que este tipo de reacciones no benefician a ninguna de las partes y solo prolongan un conflicto sin mayor trascendencia, además agrego que la forma de actuar de 'La Faraona' es un poco antigua. "Marisol tiene ese estilo antiguo, de farandulera antigua, ¿no?, eso de ay no, yo me resiento ahora y te demando, al estilo Farfán, todo lo ven demanda y ¿para qué estás entonces en este mundo del show business?", comento la presentadora.

lr.pe

Polémica entre Marisol y Leslie Shaw

En su última edición, Magaly sostuvo que las discusiones verbales forman parte del medio del espectáculo y que no deberían derivar a procesos judiciales. Critico que Marisol utilice con frecuencia la amenaza de demandas como herramienta de respuesta frente a cualquier comentario, postura que considera obsoleta y poco práctica en la actualidad. Además, la conductora agregó que ambas cantantes mantuvieron enfrentamientos previos y que insistir en juicios no beneficia a ninguna.

Finalmente, Medina cuestiono el uso de referencias religiosas dentro del altercado, señalado con ironía que estas discusiones 'son terrenales' y que están más cerca del infierno que del cielo. Con esto, la conductora busco subrayar que la disputa entre Shaw y Marisol no trasciende el ámbito mediático y debe ser entendida como parte de la exposición pública de ambas artistas.

