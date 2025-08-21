El actor peruano Paul Vega se pronunció luego de que un video suyo se viralizara en redes sociales, en el que aparece ignorando a una niña con habilidades especiales que esperaba abrazarlo en las afueras de un banco. Las imágenes desataron una ola de críticas hacia el intérprete de Koky Reyes, uno de los personajes más populares de la serie ‘Al fondo hay sitio’, transmitida por América Televisión.

Tras varios días de silencio, el artista ofreció una declaración pública a través del programa 'América espectáculos', donde reconoció su error y ofreció disculpas tanto a la menor como a su madre. Vega calificó su actitud como una “torpeza” y aseguró que no representa la forma en la que suele tratar a sus admiradores.

Paul Vega se disculpa con fanática tras rechazar saludo

En sus declaraciones, el actor Paul Vega lamentó profundamente el momento incómodo que protagonizó, especialmente porque afectó a una seguidora con habilidades especiales que había esperado por él con entusiasmo. El actor explicó que en ese instante se encontraba saliendo del banco para dirigirse de inmediato al set de grabación en Ancón, donde grababan escenas para la actual temporada de ‘Al fondo hay sitio’.

“Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda. Quisiera explicar un poco y pedir disculpas a esa persona que se sintió mal. Cometí una torpeza al no atenderla como se merecía”, expresó el actor frente a cámaras.

El intérprete reconoció que las grabaciones de la serie pueden ser exigentes y que muchas veces el equipo de producción le exige rapidez en los traslados. Sin embargo, aclaró que esto no es una excusa válida para justificar su reacción en ese momento. “Debí quedarme ahí y darte un abrazo. Me imagino que estuviste esperando bastante rato para conocernos. Por eso te pido disculpas”, dijo dirigiéndose directamente a la fan afectada.

Asimismo, Paul Vega reconoció la validez de las críticas recibidas en redes sociales y aceptó la responsabilidad por su accionar: “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores”.

Paul Vega hace invitación a niña y su madre a set de 'Al fondo hay sitio'

En un gesto de reconciliación, el actor extendió una invitación especial a la niña y a su madre para que visiten el set de grabación de ‘Al fondo hay sitio’, ubicado en las instalaciones de América Televisión en Pachacámac. Su objetivo, según dijo, es ofrecer una disculpa personal y compartir un momento que ayude a reparar lo sucedido.

“La invitación está hecha. Quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar. Las disculpas van para las dos. Pasaron un mal rato por una torpeza de mi parte”, manifestó Vega.

El intérprete añadió que espera poder reencontrarse con ambas para saludarles con afecto y conversar con calma, esta vez sin la presión del trabajo. Reiteró que su reacción no refleja su verdadera forma de ser ni su relación habitual con los seguidores de la serie.