HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Streamers

Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

Durante el cumpleaños de la streamer Zully, la actriz peruana Flavia Laos fue abordada por un tiktoker que intentó entrevistarla; sin embargo, ella rechazó conceder la entrevista.

Flavia Laos rechazó una entrevista en el cumpleaños de la streamer Zully.
Flavia Laos rechazó una entrevista en el cumpleaños de la streamer Zully. | Foto: Composición LR/ TikTok de Pablancho

La streamer Zully celebró su cumpleaños con una fiesta a la que asistieron diversas personalidades del mundo del streaming y del espectáculo. El evento fue organizado por sus 20 años y contó con la presencia de reconocidas figuras de las plataformas de transmisiones en vivo, como Diealis y Cristorata, así como con personajes de la farándula peruana, entre ellos, Alejandra Baigorria y Flavia Laos .

Precisamente, la exintegrante de ‘América kids’ protagonizó un momento incómodo cuando el tiktoker Pablancho intentó entrevistarla al encontrarla sentada conversando con otras personas. Al acercarse, la actriz se mostró sorprendida por unos segundos y le dijo: “Un ratito”, para luego continuar hablando con sus acompañantes.

PUEDES VER: Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

lr.pe

Flavia Laos rechaza entrevista en cumpleaños de Zully

El tiktoker aguardó a que Flavia Laos se desocupara. “La vamos a esperar”, señaló. Sin embargo, tras unos segundos, la cantante se levantó y se retiró, a pesar de los intentos del creador de contenido por saludarla y detenerla. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observó a Flavia Laos salir del lugar junto con las personas con quienes conversaba.

“Bueno, no quiere entrevistas, no pasa nada”, comentó el creador de contenido en TikTok. Agregó que eso no significaba que ella fuera una mala persona y que situaciones como esa ocurren.

Notas relacionadas
Peruana gastó más de S/100 en hamburguesas de Flavia Laos y terminó decepcionada: "Solo vino con pepinos"

Peruana gastó más de S/100 en hamburguesas de Flavia Laos y terminó decepcionada: "Solo vino con pepinos"

LEER MÁS
Flavia Laos se pronuncia en contra de programas de televisión por críticas a su físico: “Tienen que parar”

Flavia Laos se pronuncia en contra de programas de televisión por críticas a su físico: “Tienen que parar”

LEER MÁS
Flavia Laos habla claro sobre sus expectativas románticas y el tipo de hombre que busca para casarse: ''Tiene que estar en ese nivel''

Flavia Laos habla claro sobre sus expectativas románticas y el tipo de hombre que busca para casarse: ''Tiene que estar en ese nivel''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

LEER MÁS
Valentino arremete contra 'Gato' Cuba por usar sus clips de TikTok y pide que colabore con él: "¡Qué falta de respeto!"

Valentino arremete contra 'Gato' Cuba por usar sus clips de TikTok y pide que colabore con él: "¡Qué falta de respeto!"

LEER MÁS
Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

LEER MÁS
Tiktoker Ale Morey anuncia en vivo su retiro de Todo Good: "Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida"

Tiktoker Ale Morey anuncia en vivo su retiro de Todo Good: "Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Streamers

Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

Valentino arremete contra 'Gato' Cuba por usar sus clips de TikTok y pide que colabore con él: "¡Qué falta de respeto!"

Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota