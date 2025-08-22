Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

La streamer Zully celebró su cumpleaños con una fiesta a la que asistieron diversas personalidades del mundo del streaming y del espectáculo. El evento fue organizado por sus 20 años y contó con la presencia de reconocidas figuras de las plataformas de transmisiones en vivo, como Diealis y Cristorata, así como con personajes de la farándula peruana, entre ellos, Alejandra Baigorria y Flavia Laos .

Precisamente, la exintegrante de ‘América kids’ protagonizó un momento incómodo cuando el tiktoker Pablancho intentó entrevistarla al encontrarla sentada conversando con otras personas. Al acercarse, la actriz se mostró sorprendida por unos segundos y le dijo: “Un ratito”, para luego continuar hablando con sus acompañantes.

Flavia Laos rechaza entrevista en cumpleaños de Zully

El tiktoker aguardó a que Flavia Laos se desocupara. “La vamos a esperar”, señaló. Sin embargo, tras unos segundos, la cantante se levantó y se retiró, a pesar de los intentos del creador de contenido por saludarla y detenerla. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observó a Flavia Laos salir del lugar junto con las personas con quienes conversaba.

“Bueno, no quiere entrevistas, no pasa nada”, comentó el creador de contenido en TikTok. Agregó que eso no significaba que ella fuera una mala persona y que situaciones como esa ocurren.