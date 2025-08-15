La guerra mediática entre Marisol y Leslie Shaw sigue escalando. En una reciente entrevista, la 'Faraona de la Cumbia' no dudó en responder con firmeza a los comentarios de la 'Barbie de la Cumbia', quien había cuestionado la calidad de sus videoclips en plataformas digitales. Fiel a su estilo frontal, la intérprete de 'Hay niveles' arremetió sin filtros, desmereciendo el talento de la prometida de El Prefe como cantante y sugiriéndole que tome clases de canto para mejorar su técnica vocal.

Pero la polémica no terminó ahí. Marisol fue más allá y lanzó una acusación que encendió aún más el enfrentamiento: "Estafa a la gente haciendo playback", afirmó, dejando claro que no considera legítimas las presentaciones de su colega.

Marisol critica a Leslie Shaw como cantante y asegura: "Estafa a la gente haciendo playback"

En una llamada en vivo al programa 'Amor y fuego', Marisol encendió la polémica con sus fuertes declaraciones. La cantante, conocida por su carácter directo, se refirió a Leslie Shaw con severidad, cuestionando su capacidad artística y sugiriendo que necesita formación profesional. "Esa chica necesita urgente una profesora de canto", soltó sin titubeos.

La conversación tomó un giro aún más explosivo cuando Marisol acusó a Leslie de engañar al público. "No canta, ella en el escenario estafa a la gente con playback y sus canciones sonidos mal hechos", afirmó sin filtro. La contundencia de sus palabras dejó visiblemente sorprendida a Gigi Mitre, quien no pudo ocultar su reacción ante el ataque frontal de la 'Faraona de la Cumbia'.

Marisol llama "malagradecida" a Leslie Shaw

Más adelante, Gigi Mitre le preguntó a Marisol por qué aceptó cantar con Leslie Shaw si consideraba que no tenía talento vocal. La 'Faraona de la Cumbia' respondió con firmeza y reveló que en ese momento no tenía una mala impresión de ella. "Yo no pensaba que ella se iba a portar de esta manera, que iba a ser una persona malagradecida. Y lo voy a decir siempre, porque ella fue a mí, me buscó primero y me envió los temas, para ver cuáles me gustaban y podíamos grabar", explicó.

En otro momento, Marisol aclaró que no había visto el estilo escénico de Leslie antes de grabar juntas y reiteró su fuerte crítica por el uso de playback. "¿Cómo es posible que una artista que se dice top, que habla de marcas y de tantas cosas, cómo es posible que vaya a estafar a la gente de Japón? Poniendo playback y cantando encima del playback. Eso es engañar a un público, burlarse de un público, eso no se hace. Ella no canta, ella hace playback", sentenció.