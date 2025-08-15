HOYSuscripcion LR Focus

Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania     
Marisol lanza fuerte comentario contra Leslie Shaw y la critica como cantante: "Estafa a la gente haciendo playback"

La 'guerra' entre Marisol y Leslie Shaw se intensifica. En una entrevista, la 'Faraona' arremetió contra la 'Barbie de la Cumbia', a quien hizo una acusación y recomendó que tomara clases de canto.

Marisol y Leslie Shaw se encuentran enfrascadas en una pelea pública tras su colaboración 'Hay niveles'.
Marisol y Leslie Shaw se encuentran enfrascadas en una pelea pública tras su colaboración 'Hay niveles'. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

La guerra mediática entre Marisol y Leslie Shaw sigue escalando. En una reciente entrevista, la 'Faraona de la Cumbia' no dudó en responder con firmeza a los comentarios de la 'Barbie de la Cumbia', quien había cuestionado la calidad de sus videoclips en plataformas digitales. Fiel a su estilo frontal, la intérprete de 'Hay niveles' arremetió sin filtros, desmereciendo el talento de la prometida de El Prefe como cantante y sugiriéndole que tome clases de canto para mejorar su técnica vocal.

Pero la polémica no terminó ahí. Marisol fue más allá y lanzó una acusación que encendió aún más el enfrentamiento: "Estafa a la gente haciendo playback", afirmó, dejando claro que no considera legítimas las presentaciones de su colega.

Marisol critica a Leslie Shaw como cantante y asegura: "Estafa a la gente haciendo playback"

En una llamada en vivo al programa 'Amor y fuego', Marisol encendió la polémica con sus fuertes declaraciones. La cantante, conocida por su carácter directo, se refirió a Leslie Shaw con severidad, cuestionando su capacidad artística y sugiriendo que necesita formación profesional. "Esa chica necesita urgente una profesora de canto", soltó sin titubeos.

La conversación tomó un giro aún más explosivo cuando Marisol acusó a Leslie de engañar al público. "No canta, ella en el escenario estafa a la gente con playback y sus canciones sonidos mal hechos", afirmó sin filtro. La contundencia de sus palabras dejó visiblemente sorprendida a Gigi Mitre, quien no pudo ocultar su reacción ante el ataque frontal de la 'Faraona de la Cumbia'.

Marisol llama "malagradecida" a Leslie Shaw

Más adelante, Gigi Mitre le preguntó a Marisol por qué aceptó cantar con Leslie Shaw si consideraba que no tenía talento vocal. La 'Faraona de la Cumbia' respondió con firmeza y reveló que en ese momento no tenía una mala impresión de ella. "Yo no pensaba que ella se iba a portar de esta manera, que iba a ser una persona malagradecida. Y lo voy a decir siempre, porque ella fue a mí, me buscó primero y me envió los temas, para ver cuáles me gustaban y podíamos grabar", explicó.

En otro momento, Marisol aclaró que no había visto el estilo escénico de Leslie antes de grabar juntas y reiteró su fuerte crítica por el uso de playback. "¿Cómo es posible que una artista que se dice top, que habla de marcas y de tantas cosas, cómo es posible que vaya a estafar a la gente de Japón? Poniendo playback y cantando encima del playback. Eso es engañar a un público, burlarse de un público, eso no se hace. Ella no canta, ella hace playback", sentenció.

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

