Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

El comunicado de Gustavo Salcedo señala un alejamiento de meses, pero fotos filtradas revelan que aún compartía momentos con Maju Mantilla y sus hijos semanas antes de hacer pública la ruptura.

Maju Mantilla habría sido sorprendida con el comunicado de Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/difusión/Instarándula
Maju Mantilla habría sido sorprendida con el comunicado de Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/difusión/Instarándula

Gustavo Salcedo sorprendió a todos al anunciar el fin de su relación con Maju Mantilla después de más de diez años juntos. A través de un comunicado, el empresario explicó que la decisión fue el resultado de un proceso que ambos venían atravesando de manera privada. Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida y generó reacciones en redes sociales. Entre estas destacó la del portal de espectáculos Instarándula, que difundió imágenes en las que se aprecia a la pareja junto con sus hijos disfrutando de viajes familiares, tomadas tan solo semanas antes de que el aún esposo de la ex Miss Perú confirmara la ruptura.

Las fotografías datan de abril y julio de 2025. En una de ellas, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo aparecen disfrutando de un viaje al Colca, en Arequipa, mientras que en otra se les ve en Zorritos, al norte del país. Según la usuaria que compartió la imagen al portal de Samuel Suárez, la pareja se mostraba “juntos y cariñosos”.

Maju junto con su familia. Foto: Instrándula

Maju junto con su familia. Foto: Instrándula

Imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados semanas antes de ser anunciado el fin de su relación

Tras el sorpresivo anuncio de Gustavo Salcedo sobre el fin de su relación con Maju Mantilla, el portal de espectáculos Instarándula difundió imágenes que generaron gran debate en redes sociales. En ellas, se observa a la pareja compartiendo momentos familiares en viajes recientes, lo que causó sorpresa entre los usuarios, pues en su comunicado el exdeportista olimpico afirmó que la separación se había dado “luego de meses transcurridos y una conciliación firmada por ambas partes”. Sin embargo, las afirmaciones del también empresario fueron confrontadas por la exproductora de televisión Paty Lorena, quien aseguró que la ex Miss Mundo no habría estado enterada del anuncio de su aún esposo.

La polémica también coincidió con la ausencia de la conductora en su programa 'Arriba mi gente', donde fue reemplazada por Tula Rodríguez y recibió mensajes de apoyo de sus compañeros. Samuel Suárez, de Instarándula, reforzó las dudas al recordar que durante un viaje en Zorritos, en julio, testigos afirmaron que Maju Mantilla y su aún esposo se mostraron cariñosos. “No hay imágenes de los cariños cuando las cámaras se apagan, pero si una ‘ratuja’ me lo dice, yo le creo”, escribió en sus historias.

Maju junto con su aún esposo. Foto: Instrándula

Maju junto con su aún esposo. Foto: Instrándula

El inesperado comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación de Maju Mantilla

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar oficialmente el fin de su matrimonio con Maju Mantilla tras más de una década juntos. En su comunicado, el aún esposo de la conductora de TV explicó que la decisión no fue repentina, sino el resultado de un proceso que ambos venían atravesando en privado: “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló.

Asimismo, el exdeportista olimpico expresó palabras de agradecimiento hacia su ahora expareja y destacó la importancia de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, añadió.

