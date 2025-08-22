HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

El día que Maju Mantilla expresó públicamente que deseaba tener un tercer hijo con Gustavo Salcedo: "Tendría que ser pronto"

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se hizo oficial tras el anuncio del exdeportista en redes sociales, donde agradeció los aprendizajes compartidos durante su relación.

Maju Mantilla planeaba tener un tercer hijo con Gustavo Salcedo , según reveló en una entrevista en 2022.
Maju Mantilla planeaba tener un tercer hijo con Gustavo Salcedo , según reveló en una entrevista en 2022. | Foto: Composición LR/ Instagram

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron luego de que el exdeportista olímpico anunciara el fin de su matrimonio a través de sus redes sociales. “Agradezco el tiempo compartido y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres y buscaremos darle lo mejor a nuestros hijos”, publicó en su cuenta de Instagram. Esta noticia generó gran repercusión en el mundo del espectáculo.

Tras el fin de su relación, Magaly Medina emitió un reportaje en su programa ‘Magaly TV La firme’, en el que repasó los momentos más relevantes de su historia de amor, la cual inició en 2005. Luego de la boda en 2012, todo parecía marchar con normalidad, hasta que se difundió un ampay de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel con una mujer.

PUEDES VER: Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

lr.pe

Maju Mantilla y la vez que expresó su deseo de tener un tercer hijo con Gustavo Salcedo

Un momento que llamó especialmente la atención fue cuando Maju Mantilla, en una entrevista brindada en 2022, expresó su deseo de tener un tercer hijo. “Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí quisiera tener un tercero y cerrar”, mencionó. En ese entonces, esperaba que en un par de años se presentara esa oportunidad.

Sin embargo, la separación interrumpió estos planes, lo que también llamó mucho la atención, ya que la expareja había viajado a Argentina pocos días antes, según reveló el programa ‘Magaly TV La firme’.

Notas relacionadas
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron juntos en Argentina dos días antes de ruptura: Magaly Medina expone registros migratorios

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron juntos en Argentina dos días antes de ruptura: Magaly Medina expone registros migratorios

LEER MÁS
Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Espectáculos

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Nominados en 'La casa de los famosos México' 2025: ¿quiénes podrían irse en la cuarta semana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota