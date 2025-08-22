Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron luego de que el exdeportista olímpico anunciara el fin de su matrimonio a través de sus redes sociales. “Agradezco el tiempo compartido y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres y buscaremos darle lo mejor a nuestros hijos”, publicó en su cuenta de Instagram. Esta noticia generó gran repercusión en el mundo del espectáculo.

Tras el fin de su relación, Magaly Medina emitió un reportaje en su programa ‘Magaly TV La firme’, en el que repasó los momentos más relevantes de su historia de amor, la cual inició en 2005. Luego de la boda en 2012, todo parecía marchar con normalidad, hasta que se difundió un ampay de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel con una mujer.

Maju Mantilla y la vez que expresó su deseo de tener un tercer hijo con Gustavo Salcedo

Un momento que llamó especialmente la atención fue cuando Maju Mantilla, en una entrevista brindada en 2022, expresó su deseo de tener un tercer hijo. “Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí quisiera tener un tercero y cerrar”, mencionó. En ese entonces, esperaba que en un par de años se presentara esa oportunidad.

Sin embargo, la separación interrumpió estos planes, lo que también llamó mucho la atención, ya que la expareja había viajado a Argentina pocos días antes, según reveló el programa ‘Magaly TV La firme’.