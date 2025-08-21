HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla sorprende al ausentarse de 'Arriba mi gente' tras separación con su esposo: compañeros le dedican sentidas palabras

Maju Mantilla decidió no aparecer en 'Arriba mi gente' tras anunciarse la separación con su esposo Gustavo Salcedo. Sus compañeros de programa le dedicaron conmovedoras palabras y le aseguraron que "no está sola". 

Maju Mantilla se ausenta de su programa. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Maju Mantilla se ausenta de su programa. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, anunció su separación tras 14 años de casados. La respuesta de la exreina de belleza era una de las más esperadas, sin embargo, decidió no aparecer en 'Arriba mi gente' como venía siendo habitual. Ante lo sucedido, Santi Lesmes, Fernando Díaz y Tula Rodríguez, sus compañeros de programa, tomaron la palabra y le dedicaron alentadores mensajes ante este difícil momento.

Cabe precisar que el anuncio de la separación de Maju Mantilla y su esposo se dio en horas de la noche del miércoles 20 de agosto, sorprendiendo a más de uno de los seguidores de la pareja. "Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino", indicó el deportista en su cuenta oficial de Instagram.

Maju Mantilla no aparece en 'Arriba mi gente'

Mientras muchos esperaban un pronunciamiento oficial por parte de Maju Mantilla en 'Arriba mi gente', la conductora peruana optó por no aparecer en la edición del jueves 21 de agosto. En el programa de Latina solo apareció Santi Lesmes, Tula Rodríguez, Fernando Díaz y la mascota Pipoca, siendo la Miss Mundo 2004 la principal ausente.

Hasta el momento, Maju Mantilla ha optado por no emitir pronunciamiento alguno sobre la separación definitiva de su esposo Gustavo Salcedo. Asimismo, muchos de sus seguidores no han dudado en dejarle mensajes de aliento mediante sus redes sociales, expresándole todo su apoyo y cariño.

