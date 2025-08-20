El empresario Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, con quien compartió dos décadas de vida en común. "Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino", escribió el exdeportista olímpico en una publicación breve en Instagram el 20 de agosto. La noticia llega en un momento en que las especulaciones sobre su relación habían vuelto a tomar fuerza.

Maju y Gustavo comenzaron a salir en 2005 y se casaron por civil en 2011. Al año siguiente, protagonizaron una boda de ensueño y desde entonces mantuvieron un perfil bajo, pese a la exposición mediática de la ex Miss Mundo. Sin embargo, en 2023, todo cambió tras la difusión de un ampay que mostraba a Salcedo ingresando a un hotel con otra mujer.

Gustavo Salcedo anuncia el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Foto: captura Instagram

Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio

Gustavo Salcedo fue quien confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, mientras que la conductora ha preferido mantener silencio. A través de sus historias en Instagram, el exdeportista olímpico compartió un mensaje directo en el que reveló que la separación no es reciente, sino el resultado de un proceso que ambos venían atravesando de forma privada.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", escribió Salcedo, dejando entrever que la decisión fue tomada en común acuerdo.