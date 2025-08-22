Maju Mantilla se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, anunciara su separación mediante un comunicado el pasado 20 de agosto. La noticia sorprendió al público, ya que la pareja mostraba una relación aparentemente estable. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, según reveló el programa ‘Magaly TV: la firme’, ambos regresaron de un viaje a Argentina tan solo dos días antes del anuncio, generando una ola de especulaciones.

Según lo comentado en el espacio conducido por Magaly Medina, la exMiss Mundo habría sido tomada por sorpresa con la decisión de su aún esposo, lo cual ha generado dudas sobre lo que realmente ocurrió durante ese viaje. Como se recuerda, en 2023, la pareja ya había atravesado una crisis, luego de que el deportista fuera captado entrando a un hotel con otra mujer.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo habían regresado de Argentina solo dos días antes del anuncio

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina presentó los documentos migratorios de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, los cuales confirmaron que ambos estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto. Apenas dos días después de su retorno, el 20 de agosto, Gustavo sorprendió al anunciar públicamente el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo tras 10 años juntos. “¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla”, cuestionó Medina en vivo.

Esta repentina decisión de terminar el matrimonio llevó a Magaly Medina a sugerir que, tal vez, ese viaje a Argentina fue una especie de despedida pactada entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. “O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, reflexionó la conductora.

Asimismo, Medina cuestionó el hecho de que Maju no haya asistido a la conducción del programa ‘Arriba mi gente’ tras el anuncio, lo que alimentó la teoría de que la exreina de belleza no estaba al tanto del comunicado de su esposo. “Yo hubiera esperado que él y ella firmaran ese comunicado, por qué yo digo, si todo está ok, por qué ella no apareció en su programa hoy día. ¿O ella fue la sorprendida?”, concluyó Magaly, dejando en el aire una duda que muchos comparten.

Gustavo Salcedo anuncia el final de su matrimonio con Maju Mantilla

El pasado 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al confirmar públicamente el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, luego de más de una década juntos. A través de sus historias de Instagram, el exdeportista olímpico compartió un breve pero contundente comunicado en el que aseguró que la separación no era reciente, sino el resultado de un proceso emocional y legal que ambos venían atravesando en privado.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió Salcedo, dejando entrever que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. También agradeció el tiempo compartido con la conductora: “Agradezco el tiempo juntos y todos los aprendizajes en el camino”. Hasta el momento, Maju Mantilla ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema.