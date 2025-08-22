HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron juntos en Argentina dos días antes de ruptura: Magaly Medina expone registros migratorios

Magaly Medina reveló que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvieron de Argentina solo dos días antes del anuncio oficial de su separación.

Esposo de Maju Mantilla anunció su separación. Foto: Composición LR/Difusión
Esposo de Maju Mantilla anunció su separación. Foto: Composición LR/Difusión | difusión

Maju Mantilla se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, anunciara su separación mediante un comunicado el pasado 20 de agosto. La noticia sorprendió al público, ya que la pareja mostraba una relación aparentemente estable. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, según reveló el programa ‘Magaly TV: la firme’, ambos regresaron de un viaje a Argentina tan solo dos días antes del anuncio, generando una ola de especulaciones.

Según lo comentado en el espacio conducido por Magaly Medina, la exMiss Mundo habría sido tomada por sorpresa con la decisión de su aún esposo, lo cual ha generado dudas sobre lo que realmente ocurrió durante ese viaje. Como se recuerda, en 2023, la pareja ya había atravesado una crisis, luego de que el deportista fuera captado entrando a un hotel con otra mujer.

PUEDES VER: Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: 'Estaban juntos y cariñosos'

lr.pe

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo habían regresado de Argentina solo dos días antes del anuncio

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina presentó los documentos migratorios de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, los cuales confirmaron que ambos estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto. Apenas dos días después de su retorno, el 20 de agosto, Gustavo sorprendió al anunciar públicamente el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo tras 10 años juntos. “¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla”, cuestionó Medina en vivo.

Esta repentina decisión de terminar el matrimonio llevó a Magaly Medina a sugerir que, tal vez, ese viaje a Argentina fue una especie de despedida pactada entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. “O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, reflexionó la conductora.

Asimismo, Medina cuestionó el hecho de que Maju no haya asistido a la conducción del programa ‘Arriba mi gente’ tras el anuncio, lo que alimentó la teoría de que la exreina de belleza no estaba al tanto del comunicado de su esposo. “Yo hubiera esperado que él y ella firmaran ese comunicado, por qué yo digo, si todo está ok, por qué ella no apareció en su programa hoy día. ¿O ella fue la sorprendida?”, concluyó Magaly, dejando en el aire una duda que muchos comparten.

Gustavo Salcedo anuncia el final de su matrimonio con Maju Mantilla

El pasado 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al confirmar públicamente el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, luego de más de una década juntos. A través de sus historias de Instagram, el exdeportista olímpico compartió un breve pero contundente comunicado en el que aseguró que la separación no era reciente, sino el resultado de un proceso emocional y legal que ambos venían atravesando en privado.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió Salcedo, dejando entrever que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. También agradeció el tiempo compartido con la conductora: “Agradezco el tiempo juntos y todos los aprendizajes en el camino”. Hasta el momento, Maju Mantilla ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Espectáculos

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Nominados en 'La casa de los famosos México' 2025: ¿quiénes podrían irse en la cuarta semana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota