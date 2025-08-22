La ruptura de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha generado mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Este acontecimiento no ha pasado desapercibido para la periodista Magaly Medina, quien no dudó en pronunciarse sobre la relación que sostuvieron el empresario y la exmiss mundo.

Tras la confirmación de la noticia, una de las primeras en pronunciarse fue la conductora de televisión. Su asombro fue tan grande que dedicó gran parte de su programa para hablar de lo sucedido y no ocultó su sorpresa de que la expareja de Maju Mantilla haya hecho pública la separación.

El asombro de Magaly Medina tras el anuncio público de Gustavo Salcedo

La conductora de televisión comentó con asombro la decisión y firmeza que había tomado Gustavo Salcedo al inicio de la transmisión en vivo de su programa: ''Todos estamos medio en shock, ayer cuando leímos el comunicado del esposo de Maju Mantilla, nos quedamos todos de un pieza'', dijo.

Asimismo, la conductora de televisión también habló en un tono crítico sobre la iniciativa y postura que había tomado Gustavo Salcedo, ya que anteriormente el empresario siempre evitó dar entrevistas o responder a los programas de televisión acerca de su relación con la exreina de belleza: "Él no es el famoso. Este señor siempre ha reclamado: 'Ay, la pública es ella, no yo'".

El mensaje que compartió Gustavo Salcedo en su historia de Instagram. Foto: Magaly TV, la firme/IG - Gustavo Salcedo

La controvertida decisión de Gustavo Salcedo al anunciar públicamente su ruptura con Maju Mantilla

El tema no termina ahí, ya que Magaly Medina manifestó que, en la mayoría de casos sobre la vida personal de personajes televisivos, los comunicados suelen emitirse de manera conjunta o ser asumidos por la figura pública como vocera: “Además, en este caso, los comunicados son casi siempre conjuntos entre el esposo y la esposa o, de lo contrario, es la figura pública quien los emite. Es como una regla no escrita, pero así es”, comentó.

El inesperado fin de la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Según la popular ‘Urraca’, el fin de la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fue inesperado. Para la periodista de espectáculos, esta noticia causó mucho revuelo, ya que no había señales de una separación definitiva, pues en redes sociales se mostraban aún unidos: “Pensamos que ellos ya se habían reconciliado, habían pasado los problemas. Los veíamos viajar, disfrutar como pareja y, de pronto, el comunicado”, sostuvo, reflejando el asombro de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.