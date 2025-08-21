HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: ¿cómo inició la historia de amor de la exreina de belleza que termina 13 años después mediante un comunicado?

La relación de la exreina de belleza, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, empezó en el 2004 y finalizó mediante un comunicado oficial

Tras 13 años de matrimonio, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo confirman el fin de su relación.
Tras 13 años de matrimonio, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo confirman el fin de su relación. | Foto: Composición LR

La conductora de televisión y ex Miss Mundo 2004, Maju Mantilla, anunció mediante un comunicado oficial el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo, empresario con quien contrajo matrimonio en 2012. La separación se confirmó después de 13 años de vida en común y tras la difusión de imágenes que vinculaban a Salcedo con la empresaria Mariana de la Vega en un hotel de San Isidro.

El pronunciamiento cerró un ciclo iniciado en 2004, cuando Mantilla y Salcedo se conocieron en una sesión fotográfica. Desde entonces, ambos construyeron una relación que incluyó varios años de noviazgo y una boda en Trujillo, la ciudad natal de la exreina de belleza.

PUEDES VER: El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

lr.pe

Inicio de la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

El primer encuentro entre Maju Mantilla y Gustavo se dio en 2004 durante una producción fotográfica en Lima. En esa ocasión el deportista interpretaba a su 'esposo' en la sesión. Mantilla en ese momento se encontraba en una relación y rechazo el número que él le ofreció. Al día siguiente, Salcedo volvió a insistir, pero la modelo reitero su negativa.

Un año después, en junio de 2005, coincidieron nuevamente y esta vez sí intercambiaron números. A partir de ese momento iniciaron un romance que se consolidó con el tiempo. Tras varios años de relación, el empresario le pidió matrimonio, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

PUEDES VER: Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo: "Agradezco el tiempo compartido juntos"

lr.pe

Matrimonio y separación de Mantilla y Salcedo

La boda civil se celebró en enero de 2012 y la ceremonia religiosa se realizó el 4 de febrero del mismo año en Trujillo. Durante más de una década compartieron proyectos familiares y mantuvieron una relación que se mantuvo bajo la atención pública debido a la trayectoria de Mantilla en los medios de comunicación.

En 2023 se difundieron imágenes de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega, hecho que generó especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio. Finalmente, en 2025, Salcedo puso fin a su matrimonio, confirmando una separación entre ambos mediante un comunicado en redes sociales, agradeciendo el tiempo con la modelo.

