El enfrentamiento entre Pamela López y Christian Cueva se trasladó al ámbito legal tras la difusión de una carta notarial enviada por el futbolista en agosto de 2025. En el documento, el mediocampista solicitaba que su expareja se rectificara por declaraciones en las que lo vinculaba con una llamada telefónica a Paul Michael, actual pareja de López, además de pedirle que eliminara publicaciones de sus redes sociales.

Lejos de atender el pedido, la trujillana confirmó en el programa 'Ponte en la cola' que no piensa modificar sus declaraciones. Según explicó, no tiene certeza de que la firma corresponda realmente a Christian Cueva y considera que la difusión del documento en redes sociales vulneró su seguridad familiar. “Tengo dudas en la firma del padre de mis hijos… tampoco tuvo ningún reparo en mostrar mi dirección, donde vivo con mis 3 menores hijos sin seguridad”, declaró durante la entrevista.

Pamela López declaró en el programa 'Ponte en la cola' que duda de la autenticidad de la firma de Cueva. Foto: TikTok

Pamela López y su rechazo a la notificación

En su respuesta formal, López señaló que no dará marcha atrás con lo expresado anteriormente. La expareja del futbolista destacó que, aunque el documento está firmado, no se encuentra notariado, lo que le genera desconfianza. Por ello, adelantó que no responderá al fondo de la solicitud hasta que exista claridad sobre su validez.

Además, afirmó que la exposición pública de su dirección fue un hecho grave, pues la deja en una situación vulnerable. Según manifestó, ya fue víctima de extorsión, por lo que considera irresponsable que Cueva haya compartido esa información en internet. A pesar de ello, indicó que ya respondió a la notificación de forma oficial y que no volverá a pronunciarse hasta que la situación sea revisada por las instancias correspondientes.

Contradicciones en el documento de Christian Cueva

Otro punto que generó cuestionamientos por parte de Pamela López fue la contradicción en la ubicación de la firma. En el documento se señala que la carta habría sido firmada en Lima; sin embargo, Cueva se encuentra en Quito, Ecuador, desde mediados de junio de 2025. “Es inexplicable que la carta se haya firmado en Lima Perú… pero que se me indique que el Sr. Cueva se encuentra en el extranjero”, expresó en su descargo.

La trujillana concluyó que, incluso si el futbolista validara públicamente el contenido del documento, este no tendría efectos legales sin su firma autenticada. “No daré respuesta a la carta notarial, hasta que este punto se aclare”, sostuvo en su pronunciamiento. Con ello, la disputa queda en suspenso hasta que se confirme la validez del escrito o se inicien acciones legales adicionales.