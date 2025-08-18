HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Espectáculos

Pamela Franco revela que extraña a Christian Cueva tras rumores de separación: viajará a Ecuador para su ansiado reencuentro

"De todas maneras, si no, ¿cómo?", expresó Pamela Franco, señalando que pronto viajará a Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva y así mantener encendida la 'llama del amor'.

Pamela Franco y Christian Cueva descartaron crisis. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco reapareció ante cámaras para hablar sin rodeos sobre su vínculo con Christian Cueva, jugador del club Emelec de Ecuador. La artista dejó en claro que su historia de amor no atraviesa ninguna crisis y que se prepara para viajar al país norteño y reencontrarse con el mediocampista peruano.

Durante su participación en el programa ‘Todo se filtra’ de Panamericana Televisión, la intérprete de cumbia reafirmó que su romance "va viento en popa", a pesar de los rumores que surgieron en redes sociales tras la eliminación de algunas fotos junto al futbolista. Además, respondió con firmeza ante las especulaciones que apuntaban a una posible separación.

PUEDES VER: Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: 'Debe estar sufriendo'

lr.pe

Pamela Franco y Christian Cueva: reencuentro a la vista en Ecuador

La artista nacional confirmó que viajará a Ecuador en los próximos días para reencontrarse con su pareja. “De todas maneras, pues, hijo. ¿Si no cómo? Tiene que venir y yo voy a ir”, expresó Pamela Franco al ser consultada sobre su relación con Christian Cueva, dejando claro que ambos están comprometidos en mantener su cercanía a pesar de la distancia.

Según detalló, su relación se sostiene gracias a la comunicación constante y la voluntad de ambos para verse, pese a sus agendas profesionales. “Él está en lo suyo y yo en lo mío, pero buscamos la manera de vernos. Estamos bien. Mejor que nunca podría ser si estamos juntos”, declaró la exintegrante del grupo Alma Bella, despejando cualquier duda sobre una supuesta separación.

PUEDES VER: Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: 'Uno elige dónde estar'

lr.pe

Pamela Franco se pronuncia tras supuesta crisis con Christian Cueva

Las especulaciones sobre un posible distanciamiento comenzaron cuando usuarios en redes notaron que Pamela había eliminado imágenes junto a Cueva. Esta situación coincidió con las declaraciones de Pamela López —esposa de Cueva—, quien aseguró que el futbolista habría intentado comunicarse con su hijo Paul Michael desde Ecuador.

No obstante, Franco fue enfática al negar cualquier crisis sentimental. Durante un enlace en vivo con el programa ‘Amor y fuego’, aseguró que su relación permanece estable y que no tiene por qué hablar sobre asuntos que involucran a otras personas. “Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todos”, afirmó.

La cantante también aprovechó para aclarar que nunca eliminó sus fotos con el futbolista y que no se siente afectada por los comentarios negativos. “No es la primera vez que salen a hablar cosas. Hay cosas que él y yo conversamos internamente y queda entre nosotros”, agregó. Finalmente, respondió con seguridad cuando se le preguntó si aún sentía amor por Cueva: “Sí, obvio que lo amo. Está de más”.

