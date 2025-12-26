HOYSuscripcion LR Focus

Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     
Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     
Espectáculos

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Influencer sueco-peruana Francisca Aronsson mostró lo que comió a la medianoche tras pasar la Navidad con su familia paterna. 

Francisca Aronsson tiene padre sueco y madre peruana. Foto: Composición LR/TikTok.
Francisca Aronsson tiene padre sueco y madre peruana. Foto: Composición LR/TikTok.

Francisca Aronsson arribó a Suecia, su país de nacimiento, para celebrar la Navidad junto a su familia paterna. Cabe recordar que la popular actriz e influencer cuenta con doble nacionalidad: peruana y la sueca.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la figura televisiva envió sus buenos deseos a sus seguidores y, de paso, mostró cómo celebra la navidad en dicho país, además de la tradicional mesa navideña en su hogar. “Es muy típico de aquí”, dijo la actriz de producciones de Netflix al mostrar lo cenaría cuando el reloj marque las 12 de la noche.

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

lr.pe

Francisca Aronsson muestra cómo celebra la navidad en Suecia

Francisca Aronsson, de 19 años, compartió con sus seguidores qué platos ella y su familia consumirán en Navidad, aclarando que se trata de lo más habitual en las celebraciones suecas. No obstante, llamó la atención la diversidad de alimentos, en especial la abundancia de comida marina en la mesa.

 “Les voy a mostrar cómo es la mesa navideña aquí. Aquí hay muchos platos típicos de Suecia: salmón, embutidos. Tenemos verduras, pan, uvas”, expresó la influencer.

Más adelante, mostró un panetón en caja que no contenía frutas ni pasas, y explicó que fue comprado por su madre y hermano, ya que están acostumbrados a comerlo durante las fiestas navideñas.

PUEDES VER: Francisca Aronsson impacta al lanzar polémica crítica contra tiktokers y streamers peruanos: “No les importa tanto la gente”

lr.pe

Francisca Aronsson es criticada por decir que ciudad de Bolivia vive en la pobreza

Francisca Aronsson dio una entrevista al canal de YouTube de Kenji Fujimori, donde señaló que estuvo en la ciudad boliviana de Riberalta, a la que describió como “un lugar muy pobre”, agregando que carece de infraestructura y servicios. Ante esto, decidió pedir disculpas ante la ola de críticas de los ciudadanos de esa localidad.

“Ha sido una pésima selección y expresión de palabras basadas en un vago e injusto recuerdo de infancia”, dijo la actriz, para luego reconocer cuánto ha mejorado la ciudad de Riberalta.

