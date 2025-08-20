En las últimas horas, Christian Cueva fue relacionado con una supuesta celebración que se habría extendido por cerca de 18 horas, organizada por varios jugadores de Emelec tras su triunfo por 1-0 frente a Técnico Universitario en la última jornada de la LigaPro de Ecuador. De acuerdo con medios ecuatorianos como Expreso y Extra, entre 10 y 12 futbolistas del Bombillo participaron en una reunión en la urbanización Ciudad Celeste, ubicada en la vía a Samborondón.

Tras difundirse lo ocurrido, el mediocampista peruano se comunicó con el medio Expreso de Ecuador para negar su participación en el evento.

Christian Cueva niega participación en fiesta tras triunfo de Emelec

"Yo no estuve presente", fue el escueto mensaje que compartió el diario norteño en una publicada en su plataforma web. La polémica se generó luego de que los vecinos del lugar alertaran de una fiesta muy ruidosa en la casa de uno de los futbolistas del Bombillo.