Deportes

Christian Cueva rompe su silencio y niega haber participado en fiesta de 18 horas en Ecuador tras ser involucrado

El volante nacional ha sido involucrado, de acuerdo a algunos medios de Ecuador, de participar en una fiesta de varias horas tras el reciente triunfo de Emelec por el torneo doméstico.

Christian Cueva volvió a jugar con Emelec en la reciente victoria tras superar su lesión. Foto: composición LR
Christian Cueva volvió a jugar con Emelec en la reciente victoria tras superar su lesión. Foto: composición LR

En las últimas horas, Christian Cueva fue relacionado con una supuesta celebración que se habría extendido por cerca de 18 horas, organizada por varios jugadores de Emelec tras su triunfo por 1-0 frente a Técnico Universitario en la última jornada de la LigaPro de Ecuador. De acuerdo con medios ecuatorianos como Expreso y Extra, entre 10 y 12 futbolistas del Bombillo participaron en una reunión en la urbanización Ciudad Celeste, ubicada en la vía a Samborondón.

Tras difundirse lo ocurrido, el mediocampista peruano se comunicó con el medio Expreso de Ecuador para negar su participación en el evento.

PUEDES VER: 'Chorri' Palacios se sinceró sobre llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima y no a Sporting Cristal: 'Lamentablemente, a veces…'

Christian Cueva niega participación en fiesta tras triunfo de Emelec

"Yo no estuve presente", fue el escueto mensaje que compartió el diario norteño en una publicada en su plataforma web. La polémica se generó luego de que los vecinos del lugar alertaran de una fiesta muy ruidosa en la casa de uno de los futbolistas del Bombillo.

