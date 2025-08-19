HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Espectáculos

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Tras recibir S/12.000 de Christian Cueva por la pensión de sus hijos, Pamela López expresó su indignación y afirmó que el monto es insuficiente para cubrir sus gastos.

Pamela López explotó en contra de Cueva. Foto: Composición LR/Latina/Difusión
Pamela López explotó en contra de Cueva. Foto: Composición LR/Latina/Difusión | latina/difusión

La disputa entre Christian Cueva y Pamela López continúa generando titulares. La empresaria trujillana volvió a pronunciarse en el programa 'América hoy' para cuestionar el reciente depósito de S/12.000 que le hizo su aún esposo por la pensión de sus tres hijos. Según aseguró, dicha suma resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores.

Durante la conversación, López mostró un voucher de más de S/800 correspondiente a una sola salida recreativa con sus niños, con el fin de evidenciar que los gastos familiares superan ampliamente lo entregado por el futbolista. “Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan. Esos 12 mil cubría todo, absolutamente todo para mis hijos”, expresó con indignación, recordando además que este pago llegó recién después de más de un año de reclamos legales.

PUEDES VER: Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: 'También lo puedes pagar tú'

lr.pe

Pamela López asegura que se endeudo para mantener a sus hijos con Christian Cueva

A través de una chat de WhatsApp con un reportero, Pamela López no ocultó su malestar al señalar que Christian Cueva recién cumplió con un depósito de pensión después de más de un año, tiempo en el que asegura haber asumido sola todas las responsabilidades económicas de sus tres hijos.

La empresaria trujillana confesó que debió buscar diferentes formas de solventar los gastos para que los menores no vieran afectado su estilo de vida. “Me endeudé con personas, hice maravillas, mi familia me apoyó, pero mis hijos siguen disfrutando todo lo mejor que puedo darles”, declaró la aún esposa del futbolista, destacando el esfuerzo que realizó para que sus pequeños no carecieran de nada pese a la ausencia de su progenitor.

PUEDES VER: Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

lr.pe

Pamela López explotó en redes sociales por depósito de Christian Cueva

El pasado 15 de agosto, Pamela López reveló durante una transmisión en TikTok que Christian Cueva le había depositado S/12.000 en el Banco de la Nación como pensión para sus tres hijos. La empresaria tomó la situación con sarcasmo al comentar: “Llegó Navidad, se acerca el día del niño”, dejando en claro que consideraba el monto insuficiente.

López explicó que de esa cantidad, S/8.000 están destinados únicamente a cubrir los gastos escolares de los menores, por lo que el resto no resulta suficiente para manutención ni servicios básicos. “Hoy había plata, pero el sacrificio lo vengo haciendo yo durante todo este tiempo”, manifestó. Incluso contó que el mismo día del depósito le cortaron el cable y el internet, insistiendo en que ha sido ella quien ha asumido la mayoría de los gastos en los últimos meses.

Notas relacionadas
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: "No mantengo a mi colágeno"

LEER MÁS
Paul Michael se pronuncia sobre su salida de Orquesta Candela y anuncia nuevo proyecto: “Sacaré un disco”

Paul Michael se pronuncia sobre su salida de Orquesta Candela y anuncia nuevo proyecto: “Sacaré un disco”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

LEER MÁS
Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

LEER MÁS
Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Rosangela Espinoza hace fuerte revelación sobre Patricio Parodi: "Ni bien entré a EEG, él me estuvo coqueteando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota