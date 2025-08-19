La disputa entre Christian Cueva y Pamela López continúa generando titulares. La empresaria trujillana volvió a pronunciarse en el programa 'América hoy' para cuestionar el reciente depósito de S/12.000 que le hizo su aún esposo por la pensión de sus tres hijos. Según aseguró, dicha suma resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores.

Durante la conversación, López mostró un voucher de más de S/800 correspondiente a una sola salida recreativa con sus niños, con el fin de evidenciar que los gastos familiares superan ampliamente lo entregado por el futbolista. “Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan. Esos 12 mil cubría todo, absolutamente todo para mis hijos”, expresó con indignación, recordando además que este pago llegó recién después de más de un año de reclamos legales.

Pamela López asegura que se endeudo para mantener a sus hijos con Christian Cueva

A través de una chat de WhatsApp con un reportero, Pamela López no ocultó su malestar al señalar que Christian Cueva recién cumplió con un depósito de pensión después de más de un año, tiempo en el que asegura haber asumido sola todas las responsabilidades económicas de sus tres hijos.

La empresaria trujillana confesó que debió buscar diferentes formas de solventar los gastos para que los menores no vieran afectado su estilo de vida. “Me endeudé con personas, hice maravillas, mi familia me apoyó, pero mis hijos siguen disfrutando todo lo mejor que puedo darles”, declaró la aún esposa del futbolista, destacando el esfuerzo que realizó para que sus pequeños no carecieran de nada pese a la ausencia de su progenitor.

Pamela López explotó en redes sociales por depósito de Christian Cueva

El pasado 15 de agosto, Pamela López reveló durante una transmisión en TikTok que Christian Cueva le había depositado S/12.000 en el Banco de la Nación como pensión para sus tres hijos. La empresaria tomó la situación con sarcasmo al comentar: “Llegó Navidad, se acerca el día del niño”, dejando en claro que consideraba el monto insuficiente.

López explicó que de esa cantidad, S/8.000 están destinados únicamente a cubrir los gastos escolares de los menores, por lo que el resto no resulta suficiente para manutención ni servicios básicos. “Hoy había plata, pero el sacrificio lo vengo haciendo yo durante todo este tiempo”, manifestó. Incluso contó que el mismo día del depósito le cortaron el cable y el internet, insistiendo en que ha sido ella quien ha asumido la mayoría de los gastos en los últimos meses.